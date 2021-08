Los escándalos financieros y contractuales envuelven los últimos años de Lionel Messi como jugador del FC Barcelona. Este jueves, el club catalán sorprendió al mundo con la noticia de que el actual capitán de la selección argentina, campeón de la Copa América, no renovará su contrato con la institución. Sin vueltas: Messi se fue del Barcelona.

Así como esta noticia tiene por detrás cuestiones de contrato, vericuetos legales y tramas financieras, en la que el club sostiene que La Liga de fútbol de España le había exigido al Barcelona reducir sus salarios para estar dentro del Fair Play financiero (La Liga remarca que el club "no cumple con los requisitos legales a nivel económico"), la Fundación de Leo Messi en España y su filial en Argentina también cargan con una pesada mochila en relación con sus movimientos de dinero, declaraciones juradas y pagos impositivos.

Fue el abogado Fernando Míguez y un fotógrafo internacional llamado Federico Rettori quienes denunciaron a Messi en 2018, cuando se disputaba el primer partido de Argentina en el Mundial de Rusia.

Federico Rettori, el fotógrafo que denunció a Messi y su familia.

Rettori trabajó para diferentes organizaciones no gubernamentales en Sierra Leona, Mali, Kenia, Somalia, y colaboró con ayuda humanitaria en desastres naturales en India y Japón. Luego de ello, estuvo a cargo del área de Desarrollo y Gestión de la Fundación Leo Messi. De ahí su vínculo con el astro futbolístico que se prolongó desde 2012 hasta 2014.

En 2018, sus abogados pidieron una serie de medidas de prueba que apuntan a corroborar la responsabilidad de Messi, de su padre Jorge, de su hermano Rodrigo y de Alejandro Rebosio, titular de Social Team (la agencia con la que la Fundación se asoció durante cuatro años para desarrollar proyectos sociales) en las maniobras de evasión fiscal agravada y lavado de dinero.

La documentación sobre las inversiones de la Fundación Messi.

El denunciante había dicho, en diálogo con cronica.com.ar y en palabras de sus abogados, que "las irregularidades (en la Fundación Messi) eran verdaderamente muy evidentes", relacionadas a "maniobras presuntamente fraudulentas que podían perjudicar a la Fundación y que no se estaba invirtiendo el dinero en los proyectos sociales".

"Si hubo delito o no lo hubo, lo tiene que determinar la Justicia, aunque todas las cosas que yo denuncié fueron pasando. Todo esto lleva más de un año de investigación y la realidad es que la Fundación Leo Messi en Argentina nunca presentó una memoria y balance", dijo Rettori a este medio.

Asimismo, el denunciante aclaró al portal Negocios y Política que le había notificado a Jorge Messi lo que estaba pasando, es decir, que "no se estaba invirtiendo el dinero que se enviaba" y que la Fundación estaba teniendo muchísimos ingresos, pero eso no se veía reflejado en las acciones sociales.

El mail que "comprobaría" el desvío de fondos.

"En un principio nos dijeron que había tiempo para invertir socialmente, lo cual es cierto porque las fundaciones tienen un plazo de tiempo. Pero luego de trabajar con él (Jorge Messi) en Rosario y ver que el dinero no se invertía y quería que invirtiéramos un dinero mínimo en comparación a los ingresos, decidí irme porque me parecía que todo era una pantalla, toda una mentira. Se los dije a todos y me fui", había lanzado el denunciante que vive en Palmas de Mallorca, sobre la cantidad de ingresos y los destinos de los fondos de la Fundación.

La denuncia hecha ante la Justicia de Santa Fe

La denuncia, además de ser presentada en España, también había sido radicada en Santa Fe. En su momento, la acusación contra Messi y su familia había llegado a la Cámara de Diputados de esa provincia, de la cual se hizo eco el legislador Carlos del Frade, representante Frente Social y Popular.

"Messi y su padre podrían ir presos el año que viene. La fundación no presentó los balances desde 2009 a 2019 y luego se presentaron todos juntos en España. Hubo un desvío de 4.100.000 euros en la ciudad de Rosario", había espetado del Frade en una entrevista en el programa Sólo Periodismo, emitido por Crónica HD.

En el documento, el legislador presentó mails en los cuales se evidenciaban pruebas del aparente desvío de fondos, junto a conversaciones "sospechosas" entre miembros de la organización benéfica, así como las inversiones hechas por la Fundación Messi en 2015.

Carlos del Frade, diputado provincial por el Frente Social y Popular en la Provincia de Santa Fe.

"El Barcelona inicia su proceso de supuesto lavado de dinero en la Ciudad de Santa Fe con una supuesta filial en Capitán Bermúdez" que "comandaba Patricio Gorosito, un testaferro del ya fallecido Julio Grondona", había consignado del Frade, quien también había aseverado que a Messi no se lo iba a llamar a declarar porque "tiene el grado de impunidad de ser el segundo de Dios". "Tenemos una justicia cobarde", arremetió.

El veredicto de la jueza

Pese a que en Argentina la denuncia quedó casi en el olvido, en España ya definieron su postura con respecto al tema. Hace unas semanas, la jueza de la Audiencia Nacional de España, María Tardón, archivó la denuncia contra Messi presentada por Federico Rettori.

Al igual en nuestro país, la denuncia contra el futbolista (ahora, increíblemente libre) y contra su padre, Jorge Messi, y otros miembros de su familia, había sido por supuestos delitos contra la Hacienda pública, contables, estafa y blanqueo de capitales a través de su fundación.

La magistrada señaló que después de una "especialmente compleja y exhaustiva investigación" de casi dos años, no se acreditó "la existencia de actuación delictiva alguna por parte de los denunciados". En ese sentido, no hubo pruebas que indicaran que Messi haya intentado desviar y ocultar fondos, para eludir el pago de impuestos, por sus ingresos y patrimonios, ni que haya utilizado cuentas bancarias para ocultar el verdadero propietario de bienes.

"Las posibles irregularidades que invocaba en su denuncia se han demostrado claramente inexistentes", sentenció la jueza Tardón, quien se basó en la documentación aportada por la Fundación Messi.

En esos documentos, "se desprende que el denunciante no mantuvo relación laboral alguna con la misma, y añade que tampoco se ha acreditado cualquier otro tipo de vinculación contractual de la que pudiera derivarse para él perjuicio alguno". "Dada la escasa fiabilidad del denunciante se acordó realizar una exhaustiva investigación de las actuaciones de la Fundación Messi en España", subrayó la jueza.