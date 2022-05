Para los argentinos la pesca es una de las actividades más importantes y antiguas, pero esto no es solo en nuestro país, sino en el mundo. En otras épocas la gente procuraba abastecer sus alimentos a través de la captura.

Hoy en día, pescar es una distracción, un hobby, una salida de fin de semana para pasar un rato con amigos o la familia. Cada persona que hace esta actividad tiene sus propias técnicas, valores, teorías y métodos sobre cuál es la mejor forma de llevarla a cabo.

Cada fin de semana largo, los argentinos buscan ir a los lugares que se pueda disfrutar de la naturaleza, lejos del caos de la ciudad.

En Buenos Aires, cuando se dice pesca, se hace referencia a la que se la toma como recreativa y deportiva, sin ningún tipo de lucro o fin de negocios. Pero de alguna manera, se interpone en el hábitat de los seres vivos de la naturaleza, por eso se requiere la regulación de los entes gubernamentales.

Existe más de una razón por la que esta actividad es considerada como una de las mejores para un fin de semana o escapada en algunos días libres. Es decir, está vinculado con el disfrute y la salida recreativa. Por eso, hay diferentes lugares para poder practicar la pesca. Hoy te contamos los dos mejores para ir a pasar unos días e ir a pescar.

.

Lobos

La ciudad de Lobos es una localidad de la provincia de Buenos Aires que se encuentra a 98 kilómetros de CABA. En menos de dos horas en auto desde la Ciudad de Buenos Aires se puede llegar al destino, desde la autopista a Ezeiza y Ruta Nacional 205. Es una zona agropecuaria que la destacan por su actividad láctea y derivados.

Lobos es reconocido por su laguna, el aeroclub, el museo de las ciencias naturales, la casa natal de Juan Domingo Perón (la cual es un museo) y, también, por varias estancias. El parque municipal es uno de los sitios de distracción, además practican ciclismo y diferentes actividades olímpicas.

La reconocida Plaza 1810 de Lobos.

Muchos prefieren ir durante el verano para disfrutar de los campings, las parrillas y todo el espacio verde que hay para disfrutar de la naturaleza al aire libre.

Además, la laguna de Lobos es una gran opción para la pesca deportiva. Desde acá se puede hacer la actividad desde la costa, como así también en embarcación. Esta laguna se extiende por 800 hectáreas y su profundidad es de un metro aproximadamente. Se puede encontrar pejerreyes, carpas, mojarras, entre otros.

Luján es considerada una de las más importantes del interior bonaerense. Está ubicada en el noreste de la provincia de Buenos Aires, a 68 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. El principal centro de interés de esta localidad es el centro religioso católico: la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La ciudad posee diferentes museos, centros culturales y zonas de recreación específicamente destinada para el turismo. El Parque Municipal de Luján ofrece lugares para descansar con espacio verde y lugares recreativos a sus alrededores.

La Basílica de Luján.

Este lugar no se caracteriza por la actividad deportiva de pesca, lo que no significa que no se pueda hacerlo. El Río Luján es una buena opción para bajar a lanzar la caña y pasar de un buen momento. Por lo general, el salmón es lo que más se logra encontrar en esta zona.