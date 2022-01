A pocos días del inicio de un nuevo ciclo lectivo, alumnos y docentes están a la espera de una confirmación para saber si deberán contar o no con un pase sanitario que los habilite a participar de clases presenciales. Desde el Gobierno descartaron el certificado de vacunación para las escuelas, pero las universidades son autónomas, es decir, que pueden solicitarlo si así lo desean.

En este marco, tres instituciones públicas ya aseguraron que pedirán esquema completo de vacunación contra el COVID-19. Se trata de la Universidad de La Matanza (UNLaM), la Universidad de La Plata (UNLP) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

La primera en adherirse a esta medida fue la UNLaM, cuyo Consejo Superior dictó en los primeros días de enero una resolución que exige a todos los mayores de 13 años que asistan a una actividad presencial contar con el esquema de vacunación completo (dos dosis desde al menos 14 días previos).

.

Según estipuló la universidad de La Matanza, la acreditación se puede hacer a través de la aplicación “Cuidar” o mostrando la constancia en papel. Aquellas personas que no estén vacunadas por razones médicas deberán informarlo a la institución, que evaluará cada caso en particular. Quienes no estén inmunizados por otros motivos deberán suministrar un test con resultado negativo para ingresar al campus.

“En estos momentos, estamos con el curso de verano de forma presencial, con algo de carga horaria a distancia. El curso de ingreso será 50% presencial y todas las evaluaciones se van a desarrollar en las aulas. Nuestro objetivo es ir hacia la presencialidad plena desde el 28 de marzo, cuando comienza el primer cuatrimestre”, explicaron desde la UNLaM a Infobae.

En tanto, la Universidad de La Plata extendió la medida que exige contar con al menos una dosis de la vacuna, vigente desde noviembre último, aunque este año se pedirán al menos dos dosis para ingresar a las instalaciones.

Por su parte, la UTN pedirá el pase sanitario para concurrir a las aulas de los edificios ubicados en Tucumán y Haedo.

Los nuevos picos de casos registrados en las últimas semanas e impulsados por la variante Ómicron, obligaron a las autoridades universitarias a tomar una decisión con respecto al pase sanitario de cara al inminente inicio de clases.

El hecho de que tres de las universidades públicas con mayor matrícula del país soliciten esquema completo de vacunación contra el Covid-19 seguramente impactará en las acciones a tomar por el resto de las instituciones.

Sin embargo, las dos entidades que nuclean a los rectores -el CIN de las universidad públicas y el CRUP de las privadas- explicaron que no es una medida que se esté analizando de forma colectiva, sino que cada institución lo discute internamente.

Desde la Universidad de Buenos Aires aseguraron que acatarán lo que dispongan las autoridades, mientras que el Gobierno nacional adelantó que no pondrán trabas a que las universidades puedan exigir a sus alumnos y docentes el esquema de vacunación completo para evitar que se disparen los contagios al comenzar el ciclo lectivo 2022.

Todo indicaría que en las próximas semanas más instituciones se sumarán a la medida de la UNLP, la UNLaM y la UTN, aunque algunas de ellas esperarán a ver qué ocurre con los casos durante los primeros días de febrero para tomar una decisión oficial.