En momentos donde hay varias sospechas de abuso sexual en el seno del mundo el espectáculo y la farándula, otro actor vuelve a estar en el "ojo de la tormenta" por un presunto hecho denunciado hace tiempo y por el cual, el actor Fabián Gianola debería prestarse a una declaración indagatoria, además no se descarta que se pida su prisión preventiva.

El asunto es que en 2019, meses después que explotara en los medios el caso de Juan Darthés, Fabián Gianola fue denunciado penalmente por el presunto abuso y violación de una colega. En ese momento, el actor se defendió alegando que la mujer "quería prensa" y desestimó todas las versiones.

Este viernes, en el programa de televisión "Nosotros a la mañana" reflotaron el caso para anunciar que el actor sería citado a una declaración indagatoria por este caso. "Es más, dicen que la fiscalía pediría su detención una vez que se fije fecha de citación", revelaron en el programa.

La periodista Sandra Borghi contó que había intentado comunicarse con el actor para que pudiera dar su versión de los hechos, pero él se excusó: "Me agradeció por la pregunta pero me aclaró que su abogado no lo deja decir nada por el momento".

En tanto, Gustavo D´Elía, abogado elegido por las denunciantes, aseguró en este programa que habría más mujeres que podrían dar testimonio pero no lo hacen por miedo. "Muchas temen quedarse sin trabajo en el medio o tener consecuencias peores".

Fabián Gianola: ¿Cuál fue la denuncia?

En mayo del 2019, la actriz Fernanda Meneses denunció penalmente a Fabián Gianola por abuso con acceso carnal. Según dijo, el actor se habría propasado mientras trabajaban juntos en el ciclo "Hoy ganás vos". A raíz de eso, surgieron algunas denuncias más pero todas fueron desestimadas por el actor.

Gianola contrató los servicios del doctor Juan Pablo Fioribello (conocido por defender a Moria Casán y Andrea del Boca) y en su descargo, aseguró que todo se trataba de una mentira "con el único fin de extorsionarme". Cabe destscar, que el actor de 58 años se encuentra separado de su pareja Verónica, madre de sus 2 hijos.