La polémica de L-Gante con la concejal de Rosario, Daniela León, sumó un nuevo capítulo en las últimas horas por los polémicos mensajes que el cantante le mandó a la mujer que rechazó que sea declarado "visitante distinguido" en Rosario, en la previa del show que dará el próximo 10 de octubre en el estadio cubierto de Newell´s.

“Yo no voy a votar la distinción de Elián Ángel Valenzuela, porque sus letras ejercen violencia simbólica de género”, expuso al tomar la palabra la concejala de la Unión Cívica Radical en la ciudad santafesina. “Claramente ejercen violencia contra el género”, enfatizó León mirando a sus colegas en el recinto.

El referente de cumbia 420 le contestó a la funcionaria entre risas: "Toda persona tiene derecho a opinar, así que no hay drama. Lo que nos dio gracia fue el resultado de su oposición”.

Por otro lado, Claudia Valenzuela, la mamá del cantante, también hizo su descargo.“Yo creo que tiene como todo el mundo tiene derecho a opinar, el que le guste y al que no le guste. Y no a todo el mundo le pueden gustar las letras y la música”, comenzó. "En cuanto a violencia de género, me parece que nos fuimos a cualquier tema. Las canciones no las escuchó una sola persona, la escucha gente grande y bien adulta, y si esto fuera violencia de género Elian no estaría donde está", añadió.

.

Luego L-Gante le envió mensajes privados a través de Instagram a la legisladora: “Hola, ¿qué tal? ¿es verdad que presentaste una oposición contra el L-Gante y perdiste? Nooooo”,

"Hola, ¿cómo estás? No es contra L-Gante, no tengo absolutamente nada contra él, al contrario. Y no perdí ni gané, creo que en estos temas nunca se pierde, siempre se aprende. Me gustaría mucho hablar con Elian. Gracias", contestó.

“Soy yo el que habla, el L-Gante. Claro, si hablamos de aprender, yo hice que aprendan el abecedario hasta personas que médicos le diagnosticaron que por su discapacidad nunca iban a poder. El reconocimiento me lo dan esos padres”, afirmó Elian Ángel Valenzuela y cierra sobre el tema: “Tu caso y tu pelea por el rechazo de un reconocimiento hacia mí...lo único que me da ganas es de reírme en su cara señora. Perfecto igual que lo hayas intentado. Como dijo el Diego, ´que la sigan...´”.

Tras la difusión de estas declaraciones, la concejal resató: "Preocupa el tono de los mensajes, viste que a veces la forma tiene mucho que ver y en este caso sí porque estamos en medio de un debate que era rosarino y se viralizó tanto que ya están los medios de muchos lugares de la Argentina y las letras de estas canciones promueven la violencia de género, la cosificación de las niñas, el andar armado, la narco-adicción y la discusión fue por eso en el recinto”.

“Yo no tengo nada contra L-Gante, es un chico que ha demostrado que salió adelante, es un emergente social, es parte de la cultura que tenemos porque la cultura somos todos, pero somos el Consejo Legislativo de Rosario, el Cuerpo Legislativo de la Ciudad, una institución de la democracia y nosotros tenemos la obligación de luchar contra los flagelos que promueven las canciones de L-Gante y de eso se trata todo esto”, señaló.

.

, cerró sobre el tema.“Insisto, no me preocupa tanto lo que me escribe L-Gante por privado, que no es lo que muestra en público, sino que el propio Presidente de la República se haya tomado tiempo para elogiarlo, sabiendo que hay mujeres que estamos trabajando todos los días para erradicar este flagelo que es la violencia de género, la trata de niñas. Incluso él ha creado el Ministerio de la Mujer, así que creo que ha incurrido en una enorme contradicción”.

Los mensajes de L-Gante a Daniela León

Los polémicos chats y audios de L-Gante a Daniela León.