Continuamente distintas asociaciones trabajan en campañas para terminar con el acoso callejero, e intentando que las personas conozcan los límites del respeto entre las personas. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer y esto quedó de manifiesto en un tuit que se hizo viral en las últimas horas.

Agustina contó un hecho insólito que le ocurrió luego de que fue a cargar crédito en su celular a un kiosco. La joven mostró una captura de pantalla con el chat que le envió un chico que casualmente estaba en el mismo negocio cuando ella le dictó su celular al kiosquero.

jajajaja nopuedeser, fui a cargar crédito nomás pic.twitter.com/w7A7bzA9hk — Agustina (@agus_mignani) March 28, 2022

"Hola. ¿Cómo estás, hermosa?", le llegó ese WhatsApp de un número desconocido, a lo que ella contestó: "¿Quién sos?". Sin siquiera intentar enmascarar la situación, el sujeto le dio todos los detalles escalofriantes de cómo la había conocido y sobre todo cómo había obtenido su teléfono.

"¿Te acordás del chico que te cruzaste hoy en el kiosco donde cargaste crédito? Soy el chico de la bici de las ruedas grandes, bici roja. Me memoricé tu número y lo agendé y me pareciste muy bonita, por eso te escribí", le aseguró.

Contó la insólita forma en la que la acosaron y se volvió viral

En cuestión de horas, el tuit recibió más de 100 mil "me gusta" y decenas de mujeres sumaron sus propias historias de acoso. "Me pasó que sacaron mi número de un grupo de noticias de mi ciudad. Lo peor es que yo tenía una foto en la que salía con la cara borrosa", relató Camila.

Esto es peor, aseguró Trinidad y mostró una captura propia con un mensaje escalofriante. "Hola Trinidad. Sos muy hermosa. Soy el morochito feo que estaba parado en suxity con el camión amarillo. Quisiera invitarte a tomar unos mates o cerveza, o lo que vos quieras. Me reenamoré de vos".

La cosa no terminó ahí, porque al no obtener respuesta, intentó por WhatsApp. "Hola mi amor, mi vida, mi cielo, hermosa y bonita. Por favor hablame. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sos muy preciosa, muy hermosa y bonita. Y bombón, quiero formar una familia con vos y todo. No soy millonario, no soy jugador de fútbol, no soy deportista, no soy empresario, no soy bonito. Soy feo por fuera, pero tengo un gran corazón y soy humilde, sincero, honesto y muy trabajador. Soy argentino, de Junín, en Buenos Aires", le copió y pegó varias veces hasta que ella le pidió que la dejara de molestar.

Chicas contaron sus historias de acoso en Twitter

Tranku, fui por estudios y me hizo radiografía. pic.twitter.com/nowKaBchuQ — ��️ Lassy - sta, cuyana ��️ (@Malarguenia) March 29, 2022