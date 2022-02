Hace un poco más de 10 años, Hernán Piquín aceptó participar en el programa de Marcelo Tinelli y lo hizo con una no muy conocida partenaire, Noelia Pompa. Sin embargo, desde su aparición en Bailando por un Sueño, su carrera viene subiendo como la espuma. Fue bicampeona, la “rompió” en el teatro y en la televisión. A pesar de todo, en el 2016 decidió darle un golpe de timón a su situación y mudarse a España. ¿Qué es de la vida de Noelia Pompa?

Bicampeona de Showmatch

Luego de una breve carrera como cantante, gritó “campeona” del mencionado certamen en dos oportunidades consecutivas, la primera en hacerlo junto con el bailarín. En su primera final derrotaron al ex seguridad Héctor “Tito” Speranza con un 52,59% en el voto telefónico. Un año después, volvieron a deslumbrar en la pista de “la cobra de Bolivar” y en esta oportunidad dejaron en el segundo puesto a Magdalena Bravi. Esta edición fue un tanto más ajustada que la anterior, puesto que se impusieron con el 50,53% de los votos.

Noelia Pompa está radicada en Barcelona hace más de 5 años.

Una vez fuera del certamen, se unió al espectáculo de Flavio Mendoza, Stravaganza, y realizó diversas presentaciones tanto en la Calle Corrientes como en Mar del Plata.

En el 2014 regresó Tinelli con su habitual formato y Pompa fue convocada a participar del mismo. Aunque no pudo defender su corona, llegó a las semifinales. Curiosamente, los bicampeones de Bailando por un Sueño fueron por separado.

Nueva vida en España

Desde entonces volvió al teatro y llevó adelante una exitosa carrera. Sin embargo, todo cambió en el 2016 cuando sorprendió a todos al tomar una drástica decisión: irse del país.

Fue campeona de Showmatch en 2011 y 2012.

“Me vine cuando estaba haciendo Showmatch porque los productores estaban buscando artistas para hacer The Hole en España. Lo pensé, pero la verdad es que estaba atravesando un momento malo y era lo que necesitaba. Tomé ese riesgo que iba a ser por un año y ya pasaron 5”, explicó en una entrevista realizada durante el pasado 2021.

Además, reveló que se radicó en Barcelona y que tuvo sus corridas por el mundo de las series, dado que participó de una “española”.

“Estoy haciendo una serie donde hablo como argentina, llevo el acento y no querían nada impostado. El desafío es que voy pasando por muchas etapas de la vida. Soy muy mala, secuestro niños. Está lejos de la realidad de uno, es fuerte y superó mis expectativas porque está grabada en estilo cine. Hace rato buscaba esta oportunidad actoral”, agregó.

.

¿Por qué se fue de Argentina?

Según confeso, el motivo no fue otro que unos problemas de salud. “Empecé a tener ataques de pánico, hoy se cuenta pero en ese momento no. No se creía en eso o uno que lo padecía pensaba que lo iban a tomar como una excusa para no hacer las cosas. Era un tema más tabú. Como las depresiones de las que no se habla. He sanado un montón, pero estuve en un proceso muy difícil. Fue un proceso interno que no podía controlar, ni contar”, expresó la bailarina.