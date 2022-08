Germán Kraus es uno de los nombres propios más destacados en la Argentina. El actor argentino tiene una reconocida trayectoria en cine y televisión, donde encarnó varios papeles protagónicos que lo llevaron a lo más alto.

Nacido en la Ciudad de Buenos Aires, Oscar Grillo -su verdadero nombre- jugó por muchos años al rugby, aunque en la actuación encontró un espacio que exprimió y al cual se dedicó durante toda su vida.

Su carrera se inició a finales de los 60. Con el correr de los años, pudo tener grandes papeles que lo llevaron al estrellato. Entre otros, participó de programas de televisión como Propiedad horizontal, Crecer con papá, Regalo del cielo, Campeones de la vida y Mi familia es un dibujo.

En tanto, en la pantalla grande participó de producciones como El mariscal del infierno, Más allá del sol, Rebeldía, Comandos azules en acción, La casa de las sombras, Nada por perder, y las películas de Dibu.

Kraus en Mi familia es un dibujo

Cómo está compuesta la familia de Germán Kraus

En 2019, tras 37 años de pareja, se casó con María Cristina Vega. “Hacía rato que queríamos pero no encontramos la oportunidad. Un día fui a una comuna a hacer un trámite para mi mamá pero no pude porque me dijeron que ahí solo casaban. Y dije, 'bueno, casémonos'. Pedimos fecha y nos casamos”, contó.

Kraus se casó tras 37 años de pareja.

Ambos tuvieron una hija, Triana Grillo. Sobre ella, Kraus sostuvo: “Es arquitecta, vive con su pareja cerca de casa. Tenemos una relación muy estrecha. Es muy aventurera, patina, baila. No quiere ser mamá y yo la entiendo”.

El cambio de vida de Germán Kraus luego de la pandemia

La pandemia de Coronavirus trajo cambios en la vida de muchas personas. Y para Kraus, no fue la excepción. "En más de 50 años de profesión no recuerdo un parate laboral tan largo como este”, confesó.

Germán Kraus se replanteó muchas cosas a partir de la pandemia.

En este sentido, tiempo atrás expresó que se permitió un año sabático a partir de las medidas preventivas que había por los contagios de Covid-19. Por ello, se tomó la realidad con calma y trató de dedicarse a su familia.

Por otra parte, su madre falleció a los 102 años. “Fue una pérdida muy importante para mí”, reconoció. “Fue una mujer muy importante en mi vida hasta el último momento. En el Café de los Angelitos hicimos varias temporadas con Mercedes Carreras y hace un par de años mi mamá vino a vernos y cantó un tango. Estoy feliz de haberla tenido tantos años”, remarcó.