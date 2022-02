El nombre verdadero de este modelo, conductor, actor entre otras cosas es Carlos Tomás Dunster. Tommy nació en la ciudad de Quilmes en 1969 y allí vivió hasta los 18 años. Al terminar el colegio secundario, decidió mudarse a CABA para comenzar una carrera como modelo. En esas épocas además tuvo una banda de roc. -que se llamó Trauco Chauco- y en la que él cantaba, pero las pasarelas fueron las que lo llevaron a la fama internacional.

“Con Matías Camisani nos fuimos juntos a vivir a Europa para hacer campañas. Viví en Madrid, Milán, París, Atenas… Pero siempre volvíamos a la Argentina para trabajar con Pancho”, rememoró el también actor en diálogo con La Nación sobre sus épocas más exitosas.

Tanto es así que Tomy Dunster fue una de las caras más populares de los '90. Se inició como modelo y trabajó con Pancho Dotto, pero enseguida lo llamaron de televisión. Condujo el programa Versus los domingos a la noche en la pantalla de Telefe.