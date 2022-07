Ellas siempre fueron Lili y Noe. Era casi imposible ver a una sin la otra. Liliana y Noemí Serantes, "Nu y Eve, las mellizas del 9" que en realidad eran gemelas y crecieron junto al público argentino frente a las cámaras de la televisión. Aun cuando trabajaron separadas, y todavía hoy cuando es solo Noemí, el recuerdo de sus sonrisas gemelas recuerda a generaciones enteras de tiempos pasados, risas y el pronóstico del tiempo.

El viaje de las hermanas Serantes empezó en 1966, cuando apenas tenían 6 años. Las niñas, alentadas por su profe de danza y con la reacia bendición de su madre, participaron del concurso de Alejandro Romay para convertirse en la imagen del recién adquirido Canal 9 y ganar un millón de pesos de esa época y un montón de juguetes, algo que en la casa de los Serantes no faltaba pero escaseaba.

Nu y Eve, las mellizas de Canal 9.

"Vamos a hacer el concurso de Nu y Eve, la imagen del canal a nivel nacional. Tenían que haber nacido en 1960. Fueron 600 parejas de mellizas, con Liliana nos presentamos. Mi mamá nunca pensó… Nos trajeron y quedamos seleccionadas después de un año", narró años después Noemí sobre el certamen que disparó su carrera.

Su trabajo les abrió la puerta al mundo del espectáculo argentino, pero nunca recibieron su premio. "Una vez con Lili lo encaramos a Romay y le recriminamos que nos debía el premio y él nos dijo 'bueno, pero son famosas'", rememoró para Teleshow entre risas. De ahí en adelante hicieron cine, televisión y hasta coquetearon con el teatro.

"Con Lili estábamos siempre juntas. Éramos iguales y encima nos vestían iguales. Ni mi papá nos reconocía, nos llamaba con un 'melli vení' porque no lograba distinguirnos". Así de unidas continuaron su carrera: fueron las secretarias en el programa "La Chona", hicieron "Jacinta Pichimahuida", y "La pandilla del tranvía" junto a Ricardo Darín y Pablo Codevilla. Cuando cumplieron 9 años, Romay las puso a dar el pronóstico en el noticiero, puesto que ocuparon durante 11 años hasta que renunciaron y se fueron a trabajar con el reconocido humorista Tato Bores.

Hasta sus vidas sentimentales estuvieron alineadas: en 1982, las hermanas se casaron con Carlos y Ricardo, que se convirtieron en cuñados, pero antes eran amigos. Liliana se casó en abril y Noemí en septiembre, dejando cinco meses entre las fiestas para "darle a la familia tiempo de reponerse". Después del festejo, Lili se fue de viaje y por primera vez Noemí encaró un reto laboral en pantalla sin su hermana. Así trabajó en "La gran ocasión" y "Venga a bailar".

Las tragedias de Noemí Serantes

Las gemelas se separaron definitivamente en 2011, con la muerte de Liliana,

El 9 de octubre de 2011, Liliana Serantes falleció de cáncer. La muerte de la querida actriz y conductora fue un duro golpe para la escena del entretenimiento y su familia, pero nadie la lloró más que su hermana. Las gemelas estuvieron juntas hasta el final, pero Noemí se preguntaba si podría seguir adelante sin su otra mitad.

"Cuando estaba mal le dije: 'No te vayas, ¿qué hago yo sin vos?' Y me contestó: 'Vas a poder, sos fuerte y tenés que ponerte fuerte'. Siempre pensó que yo era muy fuerte, pero con la enfermedad me di cuenta de que Liliana era mucho más fuerte que lo que ella misma pensó", recordó para Teleshow.

Después de un largo duelo, Noemí reunió sus piezas y decidió seguir adelante con el legado de su hermana, quien continúa en la memoria del público argentino: "A muchos les pasa que me ven a mí y ven a mi hermana. Algunos me dicen Lili, y después se sienten mal", le contó a Santiago del Moro en el set de "Quién quiere ser millonario", cuando visitó el canal en 2019.

La actriz regresó frente a las cámaras en el certamen de Telefe.

El segundo golpe que sufrió Noemí fue la muerte de su marido Ricardo en 2016, un fallecimiento repentino que ella adjudicó a la mala praxis. "Era una persona que no le tenía envidia a nadie, era muy bueno, muy cálido. Un gran compañero. Ricardo era mi sostén, me falta mucho. Se fue antes de tiempo", contó entre lágrimas en el programa de del Moro, mientras acariciaba su alianza de matrimonio.

Devastada por la muerte de su esposo y aún frágil de la despedida de su hermana, Noemí se vio forzada a enfrentar las complicaciones económicas de perder al principal proveedor de la casa: "Desde que murió mi marido con mis hijos vivimos al día. Todavía no me acostumbro a su ausencia, pero estoy obligada a tratar de organizarme, ya que él manejaba todo: me pagaba hasta la nafta", narró en una entrevista con Pronto.

El presente de Noemí Serantes, una de las mellizas del 9

La actriz y conductora se desempeña en la radio con su propio programa. (Instagram: @noemiserantes)

Para 2019, ya cómoda en sus finanzas y trabajando en radio, Noemí compartió que muchas veces se pregunta cómo seguir adelante sin su hermana y sin su compañero. Que saca fuerza de sus hijos José, Daniel y Melody. Pero cuando tiene ganas de aflojar, recuerda a su hermana que en medio de una enfermedad atroz le aseguraba "Vos sos fuerte, vos podés, no te detengas, por favor, no te detengas".

Hoy en día, la queridísima actriz y conductora se desempeña en la radio como locutora en Escenarios y El Serantes con todo, una creación de su hermana. "Lo hacía ella. Me pidió por favor que se lo siguiera. Mis épocas de éxito pasaron. Sigo en pie gracias a mis hijos y a mi madre. Si no te levantás vos, nadie te va a venir a levantar".