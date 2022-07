Uno de los nombres más destacados en la historia del espectáculo argentino es el de Adriana Salguiero, quien supo ser en los 80 una de las actrices y modelos más destacadas. Hoy, con una vida en la radio, celebró 25 años junto a su pareja y habló de sus dos hijas “del corazón”.

Los inicios de su carrera remontan al año 1978, cuando la entonces joven de 21 años fuera elegida Miss Argentina y llegara a representar nuestro país para la elección de Miss Universo de aquel año, llevada a cabo en Londres.

La actriz tiene un currículum envidiable. En su larga trayectoria, trabajó con los máximos capocómicos argentinos, como son Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Juan Carlos Mesa, Gianni Lunadei, Javier Portales y Guillermo Francella, entre otros tantos.

Por su parte, fue una figura destacada tanto en televisión como en cine y teatro. En la pantalla chica, integró recordados programas de la televisión como Mesa de Noticias y Matrimonios y algo más, mientras que con el correr de los años tuvo participaciones en otros, como en Casados con Hijos y Fort Night Show.

En cine, entre tantas participaciones, se pueden mencionar sus participaciones en Los taxitas del humor, Rambito y Rambón primera misión, Los colimbas se divierten y Ya no hay hombres.

En otro orden, la actriz, en el último tiempo, visitó el programa Los Mammones, donde develó una divertida anécdota ante la consulta del conductor Jey Mammon. "¿Es verdad que estuviste de novia con el doble de Arnold Schwarzenegger?", consultó.

"Estaba buenísimo”, sentenció la mujer en relación a Randolph McClain, quien había venido al país a filmar tres películas junto a Francella. “Salí mientras estuvo acá en Buenos Aires, que no sé cuántos meses fueron”, aclaró.

“Se portó horrible conmigo. Yo viajé a Idaho, en Estados Unidos, que queda en la loma del traste, me tomé tres aviones y fui pensando que iba a tener mi vida en Hollywood. Fui para conocer a la familia de él, que me estaban esperando y hasta me hicieron una fiesta de bienvenida”, contó. Sin embargo, él nunca le habló “en los 400 kilómetros del aeropuerto a la casa” ni en la semana que se quedó, lo que derivó en el final del affaire.

Qué es de la vida de Adriana Salgueiro

Este 2022, Adriana Salgueiro y su pareja Alejandro Arellano cumplieron 25 años juntos. “Es un montón, entonces quisimos hacer algo”, indicó la mujer luego de realizar una ceremonia íntima para renovar los votos: “Estuvo súper emocionante, no me lo imaginé, y eso que lloro por cualquier cosa”.

La actriz no tuvo hijos biológicos, aunque su corazón está lleno de amor. Si bien en 2015 confesó que le hubiera gustado ser madre, actualmente tiene dos hijas “del corazón” a las cuales “adoptó” luego de conocerlas en las redes sociales.

"Todo empezó de escribirnos por ahí, después descubrimos que éramos muy afines, les pasé mi WhatsApp y así empezamos a hablar cada vez más hasta que nos conocimos", contó en aquella oportunidad a la revista Pronto.

Las jóvenes, de 27 años, son casi parte de la familia de Adriana. “En los veranos solían venir a visitarme a las temporadas y siempre estaban, cuando se podía, en la primera fila de mis obras el día del estreno. Hace ya 8 años que tenemos este vínculo de madre e hijas del corazón", completó.