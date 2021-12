La salida de la etapa más crítica de la pandemia de coronavirus provocó que las denuncias por ruidos molestos volvieran a ser un conflicto habitual en los barrios, debido a las reaperturas de locales gastronómicos y bailables.

Un caso que lo ejemplifica es la situación que atraviesan los habitantes de la calle Malabia al 1000, en el barrio porteño de Villa Crespo, quienes denunciaron el alto volumen de la música que sale de la terraza del bar "Joe´s".

El dueño de ese local, quien vive en la misma manzana, sostiene que “todos los días” recibe denuncias en su contra, pero que cumple con las reglas.

Claudio Ingerflom, vocero de los vecinos de la cuadra, no opina lo mismo. “Mis hijos de 10 años no pueden dormir porque en días de semana hay música que sacude las paredes hasta las 3 de la mañana", sostuvo.

.

"Lo mismo les pasa a los adultos mayores de esta zona porque la mayoría somos personas de entre 70 y 80 años”, completó desesperado por la situación, que asegura que es cotidiana, en diálogo con Infobae.com.

El hombre, de 75 años, precisó que desde hace más de un año hacen denuncias por “ruidos molestos”, pero “nadie atiende los reclamos”.

“Claro que no queremos que cierren, sabemos que ahí trabaja gente, pero sí pedimos que bajen el volumen de la música o que no saquen los parlantes a la terraza”, aclaró Ingerflom.

El vecino, docente universitario y padre de mellizos de 10 años, manifestó que por recomendación de un pediatra sus hijos “deberán consultar con un médico legista debido a la alteración del sueño que padecen".

.

Por su parte, Juan Martín Bouquet, dueño del bar, expresó: “Ahora estamos en medio de una mediación porque los vecinos piden que cierre la terraza y apague la música de mi bar".

"Me mandaron a la Fiscalía y todo tipo de inspecciones, pero todo es legal, el sonido es el correcto; no tengo ni una multa ni una clausura. Pese a todo haré una inversión de $ 3 millones para cerrar la terraza e insonorizarla”, finalizó.

Otro vecino: "Lo que dice el dueño del bar es mentira"

Guillermo Trevisán, otro vecino de la cuadra, no le cree a Bouquet. En diálogo con www.cronica.com.ar, este jueves manifestó: "Lo que dice el dueño del bar es mentira".

"Sólo levantó un poco las paredes de la terraza. Lo que está haciendo es poner un techo de chapa corrediza para seguir jorobándonos", protestó.

Trevisán, de 65 años, sostuvo que Bouquet organiza fiestas "casi todos los días", en medio de las cuales "tocan bandas y pasan música disc jockeys".

.

"Esta era una cuadra muy tranquila. Había viviendas y un local de comidas. Hasta que se instaló este bar, que al principio tenía habilitación para centro cultural", recordó.

Y agregó: "Ahora es una tortura. Porque un tipo de tortura en las guerras es no dejar dormir al enemigo para agotarlo, que se usa desde los nazis. No podemos tener nuestra propia vida. No podemos estudiar".

Por último, admitió que la Agencia de Protección Ambiental (APRA) porteña concurrió al bar para hacer mediciones de sonido y el dueño del local salió favorecido con el resultado.

"No lo podemos creer: justo que vienen, el tipo no pone la música fuerte. Es como si le hubieran avisado", concluyó.