Desde su traslado al prime time junto a "Los ángeles de la Mañana", Ángel de Brito dio mucho que hablar. El periodista fue cuestionado por seguidores y fanáticos, pero en las últimas horas fue su colega y conductor Marcelo Polino quien disparó contra su programa, y de Brito no tuvo problemas con responder.

Luego de seis años en la pantalla del Trece, LAM debutó por América TV en su nuevo horario, enfrentándose a programas con extensa trayectoria como Bendita. El cambio fue cuestionado por varios seguidores del conductor, quienes expresaron sus dudas por redes sociales. Cuando una cuenta de Twitter le preguntó la razón detrás del cambio de horario, de Brito contestó: "Porque la facturación es mayor en el prime time. Ninguna temporada de LAM fue igual a la anterior. Vamos por la séptima".

.

A pesar de las explicaciones del conductor, los cuestionamientos no pararon, y pronto fue uno de sus colegas quien se sumó a las voces en contra del programa de espectáculos. Todo comenzó el sábado por la noche, cuando Marcelo Polino hizo sus picantes declaraciones desde su programa de radio "Polino auténtico".

Durante la última emisión, Amalia Granata comentó que el programa de Ángel de Brito había repuntado durante esta semana. Al escuchar esto, Polino respondió filoso: "No, no es verdad. Hay que decir las cosas bien, no repuntó", dijo el periodista. Su respuesta no pasó desapercibida, y pronto un usuario de Twitter la citó en la red social para que de Brito la vea.

POLINO está resentido porque fracasó como conductor en el trece a la tarde y en el horario de #LAM en AMERICA. Se quedó fuera del jurado del cantando y ahí empezó a atacar a Tinelli y LAM. https://t.co/z4aB0MGAdp — Angel (@AngeldebritoOk) March 26, 2022

"Qué malo y resentido es este hombre, y después en privado se te hace el amigo", escribió el usuario, etiquetando al conductor de LAM. "POLINO está resentido porque fracasó como conductor en el trece a la tarde y en el horario de #LAM en AMÉRICA. Se quedó fuera del jurado del cantando y ahí empezó a atacar a Tinelli y LAM", respondió de Brito, fulminante.

No conforme con su primer tuit, el conductor redobló sobre Polino develando un favor que le había concedido y que hasta el momento se desconocía: "Cuando hizo 'Los Especialistas del Show' en El Trece, me pidieron por favor que les preste a Yanina de panelista, le pusieron todo el 'Bailando' a disposición y fracasó, 6 meses y afuera".

La dura respuesta de Ángel de Brito a Marcelo Polino

Cuando hizo los especialistas del show en el trece me pidieron por favor que les preste a Yanina de panelista, le pusieron todo el bailando a disposición y fracaso. 6 meses y afuera. https://t.co/AZAWZ7DBHa — Angel (@AngeldebritoOk) March 26, 2022

La noche terminó cuando de Brito respondió a un último seguidor, quien trató a Polino de "falso" cuando se trata de críticas: "Se anima con vos, pero con Rial se comió los mocos. Resentido y muy cagón, todavía recuerdo el episodio Pampita, la trató de loca mentirosa y después mirá como terminó". Ante estas palabras, Ángel no se quedó con nada y respondió: "Tal cual. Y cuando te ve no te dice nada en la cara. FALSOOOOOOOO".