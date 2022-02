Luego de décadas de regalarnos alegrías y emociones en los torneos de tenis más importantes del mundo, Juan Martín Del Potro confesó que su retiro es inminente. En una emotiva conferencia de prensa, la Torre de Tandil anunció que no planea jugar más allá de sus próximos dos torneos. El anuncio de su despedida sacudió al mundo del deporte, y provocó la respuesta de algunos de los atletas argentinos más notables.

"Todo el mundo esperaba que vuelva al tenis, pero esto será más una despedida que una vuelta. Vengo haciendo demasiado esfuerzo para poder seguir adelante y la rodilla me tiene viviendo una pesadilla", afirmó el tandilense, de 33 años, en la rueda de prensa sostenida en una de las salas del Buenos Aires Lawn Tennis Club, hogar del próximo ATP 250 porteño que verá su regreso a la cancha.

Delpo había anunciado su vuelta al tenis a principios de año, luego de 965 días de exilio al que fue obligado por problemas en la rótula derecha. El tenista estrella se sometió a cuatro operaciones en la articulación y ya está de regreso en los entrenamientos, pero el dolor lo obligó a considerar el retiro. Tras sus sentidas declaraciones, Del Potro recibió palabras de apoyo de la legendaria extenista Gabriela Sabatini, a través de Twitter:

"Disfrutamos mucho de verte jugar y nos hiciste vibrar tantas veces, gracias por todo lo que le diste a este deporte que tanto amamos. Hoy tenés una vida por delante y mucho por recorrer, que seas muy feliz siempre. Seguiremos compartiendo muchos momentos más. Te quiero", escribió Sabatini a su colega, acompañando el mensaje con una foto de ambos de hace algunos años.

Otra enorme figura del deporte argentino que expresó su respeto por el tenista tandilense fue Manu Ginóbili. El ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 usó su propia cuenta de Twitter para responder a un video de la conferencia de prensa del tenista: "Tus lágrimas son las de todos los que amamos y estamos cerca del deporte. Te admiro y aprecio. Todo lo mejor amigo", escribió la leyenda del básquet.

La relación entre los dos deportistas tiene sus años, como demostró Del Potro al mencionar a su colega en la conferencia de prensa de esta semana: "Hablé mucho con Manu Ginóbili porque me ayudó mucho a tratar de buscarle la vuelta a la rodilla. Me ha recomendado muchos médicos, muchos fisioterapeutas, tratamientos y siempre ha estado acompañándome y detrás de mí y lo súper agradezco. Lo valoro mucho", expresó el tenista.

Ginóbili siguió la carrera de Del Potro de cerca, sirviendo de apoyo para el más chico en sus momentos más difíciles.

Del Potro no juega al tenis en el circuito desde junio de 2019, debido a lesión en su rodilla derecha que lo llevó al quirófano cuatro veces, y reaparecerá el martes en el estadio de Palermo en un partido contra su compatriota Federico Delbonis. A este regreso en el Argentina Open le sumará la semana siguiente, desde el 14 de febrero, el certamen de Río de Janeiro.

"Siempre quise despedirme en una cancha y no acá en la sala de prensa, por eso elegí estar en el ATP de Buenos Aires y desde noviembre que me vengo preparando para jugarlo. No encontré un lugar mejor para despedirme, en las próximas semanas veré que hago con mi futuro", concluyó el singlista.