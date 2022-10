Este lunes, 17 de octubre, comenzó la décima edición de Gran Hermano y empezaron a conocerse los diferentes personajes que integran el reality show más famoso del país. Una de las fuertes historias que logró impactar a los televidentes fue la de Juan Reverdito, el taxista que fue abuelo a los 39 años. “Yo la viví y la sigo luchando”, sostuvo.

Tras seis años sin emisión, volvió GH a la televisión argentina y logró acaparar la atención de centenares de espectadores con un exitoso debut que superó los 23 puntos de rating. En esta ocasión, fueron 18 los participantes que ingresaron a la casa donde todo se transmite.

Al correr de los días, comenzaron a resonar sus historias de vida por particular y el rol que asume cada uno de los integrantes en la competencia. Uno de los que más llamó la atención por su alta ambición de quedarse con el premio final (15 millones de dólares) fue Juan Reverdito, un taxista de 42 años.

“Yo no vine de vacaciones, vine a jugar y es lo que estoy haciendo. Tengo mucha fe en la gente del otro lado y si me tengo que ir, me voy tranquilo porque vine a jugar”, enfatizó el participante, en la última gala de nominación, donde creyó integrar la nómina de posibles eliminados. No obstante, integraron esta lista: Tomás Holder, Walter “El Alfa” Santiago, Marcos Ginocchio y Agustín Guardis.





La historia de Juan Reverdito, el participante de Gran Hermano que conmocionó las redes

Conmovido y con un llanto fluido, Juan realizó su presentación para la nueva temporada de Gran Hermano 2022. Allí, contó algunos hitos de su vida que marcaron fuertemente su historia y logró emocionar a muchos de los espectadores que se encontraban detrás de la pantalla.

“Yo la viví, la luché, la sigo luchando, tengo calle, tengo barrio. Tengo 42, soy taxista, tengo dos hijos y un nieto de tres años y soy abuelo que es lo más hermoso que le puede pasar a alguien”, manifestó. Él tuvo que atravesar la crianza en soledad de su hijo mayor, cuando solo tenía 17 años.

Juan contó lo difícil que fue ser padre en la adolescencia, donde tuvo que “vivir en un auto porque no había lugar” donde quedarse con su familia y la madre del bebe se ausentó desde los 2 años. Según sus declaraciones, logró “seguir con vida” gracias a sus dos hijos y su nieto.

Además, pese a la intención de ganarle a los demás participantes de GH 2022 y aspirar a ser uno de los preferidos de la competencia, su objetivo final es poder comprarse un auto con el premio, para poder seguir trabajando.