Con más de 20 puntos de rating, volvió Gran Hermano a la televisión argentina e hizo estallar las redes sociales. Sin lugar a dudas, ha habido participantes que dieron mucho de qué hablar ya sea por comentarios fuera de lugar o por ser los favoritos de la gente. Sin embargo, una de ellos se volvió viral por ser la primera integrante en bañarse desnuda frente a las cámaras. Conoce quién es Mora Jaborniski.

Desde el pasado lunes 17 de octubre, el regreso del certamen puso en vilo al país. Luego de seis años sin transmisión, 18 personas de diferentes puntos del territorio nacional se encerraron en “la casa más famosa”, en busca del premio mayor. De ahí en más, sus diferentes personalidades, ideologías y actitudes comenzaron a resonar en los espectadores.

No obstante, esta vez no se trató de algún comentario discriminatorio o desafortunado, como es el caso de los participantes, Martina Stewart Usher o Tomás Holder, sino que Mora logró captar la atención del público por ser la primera en estrenar el nudismo en la casa de GH 2022. Todo ocurrió cuando se estaba bañando y decidió quitarse la bikini.

Conoce cuáles fueron los motivos por los que Mora se bañó desnuda en la nueva temporada de Gran Hermano y cuál fue su fuerte historia de vida que impactó a todos en las redes sociales.





Mora Jaborniski, la primera de GH 2022 en bañarse desnuda

“Mora, ¿vos te bañaste en bikini?”, le preguntó María Laura Álvarez, otra de las “hermanitas” que ingresaron a la casa de GH 2022. La joven misionera de 21 años dudo en contestarle la verdad a su nueva compañera, pero terminó rompiendo el hielo del nudismo y reveló que las cámaras no fueron un problema al momento de sacarse la ropa interior.

El momento en el que Mora revela el desnudo frente a las cámaras.

En este sentido, expresó: "Pará, pará, en plena ducha dije... ¿Vos viste la cámara lo que es? Tipo, hay una cámara y vos ahí. Dije 'se va a la puta', me saqué todo y me bañé. Me terminé bañando en bolas, boluda, porque dije 'ya fue, se van a la puta'. El que quiera mirar, que mire".

Los usuarios de Twitter, que venían siguiendo la transmisión de 24 horas, hicieron eco de este hecho y validaron a Mora por ser “la primera participante en bañarse sin ropa”.

La repercusión en redes.

La fuerte historia de una participante de Gran Hermano

A pesar de su corta edad, Mora Jabornisky tuvo que atravesar momentos muy difíciles en su familia. Cuando era muy pequeña, perdió a su madre biológica por una enfermedad y quedó a cargo de Jorge y Cristina, su padre y madrastra. Sin embargo, al corto tiempo falleció también su papá y fue la mujer quien tomó la tutela de ella y su hermana.

“Yo nunca fui de este reality, nunca me gustó mucho, pero siempre fui de confiar en ella y en sus decisiones. Yo la veo cómoda, me da la impresión de que, por como es, puede andar muy bien, pero veremos cómo va todo”, sostuvo Cristina, luego de que su hija ingresara a GH 2022.

Además, destacó su entusiasmo y su rol como líder. Al momento, Mora mantiene una relación abierta con su pareja Sebastián: “El probó y volvió a mí, eso me alimenta el ego… a veces me confunden con un varón, pero no me molesta, sé que soy linda”, sostuvo la participante.