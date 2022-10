A escasas horas de haber comenzado la flamante octava edición de Gran Hermano, ya se había formado la primera pareja de la casa: Juliana Díaz y Maximiliano Giudici se gustaron instantáneamente y ahora se consolidan como el romance inaugural del reality.

Ya pasó una semana del primer contacto entre ambos y el deseo de concretar un encuentro sexual está más latente que nunca. Pero sucede que hay un peculiar problema que se interpone entre ambos y tiene que ver con un inconveniente de salud de él.

Tras haber mantenido un grato encuentro a puro mimo en la pileta, los chicos dialogaron sobre la posibilidad de materializar el esperado encuentro sexual sin ser tomados por las más de 65 cámaras dispersas por toda la vivienda.

Fue en ese momento cuando Maximiliano le confesó que, además de sentir vergüenza por la exposición, es alérgico al látex. Según explicó, eso lo obligaría a ingresar al confesionario para solicitar un método de protección alternativo.

Juliana y Maxi hablaron sobre la posibilidad de tener sexo dentro de la casa de Gran Hermano.

Por el lado de Juliana, ella también se mostró entusiasmada con la idea. Es más, le expresó a sus compañeras el deseo de practicarle sexo oral a su compañero de casa. A pesar de eso, confesó que le daría pudor porque tiene una hermana muy chica a quien no quiere desilusionar.

Con el correr de los días, o las horas, se sabrá si los chicos se dejarán llevar por el deseo o si priorizarán la preservación de su intimidad para con sus familiares y amigos, quienes están viéndolos y siguiendo los pasos minuto a minuto a través de las cámaras.

Tomás Holder: su mamá habló sobre un inusual problema de salud que padece

El influencer Tomás Holder se convirtió en el primer eliminado de la octava edición de Gran Hermano, tras la primera gala de eliminación celebrada el pasado domingo 23. El tiktoker abandonó la Casa con el 59,40% de los votos.

La primera en hablar fue su mamá, Gisella Gordillo, quien reveló una extraña patología que padece su hijo desde su nacimiento: "Él tiene un problema en el pecho, que de un lado se va para adelante y del otro no. La obra social no me cubría el arnés que tenía que usar, yo no llegaba a pagarlo y él empezó a buscar cómo hacer, empezó a entrenar y a entrenar. Aparte le hacían bullying por lo flaquito, y entrenando no se le nota la diferencia del pecho", precisó sobre el problema de salud que Tomás tiene desde su nacimiento.

Tomás Holder es el primer eliminado de Gran Hermano 2022.

Además, la mujer, quien vive junto a Holder en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, junto a sus otros dos hijos, se refirió a lo que ella catalogó como “un personaje” detrás del que se escondería su hijo: "Todavía no cayó en la realidad, está muy nervioso, le veía que está respirando por la boca, me daba cuenta de que estaba saturadísimo y que no iba a poder seguir sosteniendo el personaje", dijo.

Y agregó: "Me gustaría que vaya a un psicólogo, porque si él cree que el personaje lo va a sostener porque le da miedo mostrarse vulnerable, lo va a sacar del juego no solo en una casa, sino en la vida".