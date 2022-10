Cada uno de los participantes de Gran Hermano tienen sus fanáticos. Pero sin dudas, uno de los que conquistó al público fue Thiago Medida, el joven de 19 años que trabaja como cartonero para ayudar a sus hermanos. Su dura historia ya es conocida fuera de la casa, y algo había contado a sus compañeros, pero durante la noche del sábado hizo llorar a todos los participantes del reality al recordar a su mamá fallecida.

Los "hermanitos" tenían que contar sus mayores frustraciones, una consigna que le dio rienda suelta a la emoción. Cuando fue el turno de Thiago, relató cómo le afectó la muerte de su mamá

“Lo que más me dolió fue perder a mi mamá cuando yo tenía 8 años”, señaló sentado en el living junto al resto de los participantes. “Siempre veía que en el día de la madre todos estaban con su mamá y yo no me sentía bien cuando festejaban”, agregó y su desgarrador testimonio se vio interrumpido por el llanto.

“Tu mamá está siempre con vos”, le dijo Maxi intentando contenerlo y de inmediato se interrumpió la transmisión.

Unos minutos más tarde, las imágenes de la casa volvieron estar disponibles y pese a que la actividad había terminado, se pudo ver a Thiago llorando, esta vez en el patio della casa.





El duro testimonio del papá de Thiago de Gran Hermano

El pasado lunes, Julio, el papá de Thiago, se emocionó hasta al recordar a su esposa: "Yo calculo que debe estar orgullosa de Thiago y de todos sus hijos", señaló.

"Estoy feliz por él y por todos mis hijos, porque los amo con todo mi alma. Hoy le pasó a Thiago pasar por este momento. Me alegro por él, por sus hermanos y por mí también", agregó, en diálogo con LAM.

"¿Lo extrañás mucho, no?", le preguntó Ángel de Brito. "Sí, mucho. ¡Lo amo con todo mi alma!", remarcó Julio.

Por último, el papá de Thiago recordó cómo fue la muerte de Marisa, la mamá de sus hijos. "Tuvo un infarto, pero yo no estaba. Yo estaba en la costa, trabajando. Nosotros ya estábamos trabajando", concluyó.