En la casa de " Gran Hermano 2022" suceden eventos en todo momento que hacen hablar a los televidentes y tienen gran repercusión, como fue el olvido de Romina Uhrig del horno encendido que generó que suene la alarma de incendios en la casa. Y así como muchos de los participantes son los más cuestionados, como es el caso de los nuevos nominados: Martina, Juan y Nacho. También hay otros que son los más queridos en la casa, como es el caso de Thiago Medina, uno de los participantes preferidos para el público. Sin embargo, en las últimas horas el joven protagonizó un episodio que fue rápidamente repudiable fuera de la casa.

¡Mirá el video de Thiago hablando de Mora!

El joven hablaba de las mujeres que lo acompañan en el programa, y comenzó con un listado de las chicas que le parecían lindas y con quienes podría tener relaciones sexuales. Hasta ahí, nada nuevo. Sin embargo, segundos después Thiago habló de Mora y tuvo un comentario que no gustó a sus seguidores: "Mora no, prefiero hacerme una paja en vivo".

.

"'La Tora' está linda, Romi también.... qué linda que está", señaló Thiago ante la pregunta de Marcos sobre quiénes le parecían lindas. El salteño no emitió comentario luego de la respuesta del joven, sin embargo sus palabras no fueron bien recibidas.

Hace unos días, en una entrevista realizada en LAM, habló Lucía, la ex novia de Thiago: “Cuando él iba a entrar a la casa, hablamos para separarnos y que no nos peleemos. Quedó todo bien entre nosotros”. Y añadió: “Yo le dije que cuando lo vea con alguien, iba a entrar y lo iba a sacar a patadas. Pero se lo dije jodiendo. Él me decía: ´es todo por rating, amor´”.

¡Mirá el video de la ex novia de Thiago Medina!

Lucía aseguró que la relacion entre ambos quedó muy amigable: “Yo le dije que iba a estar siempre para su familia y para él, aunque no estemos juntos”.

Alfa y Thiago, protagonistas de una broma en " Gran Hermano"

Thiago había tenido un duro enfrentamiento con Alfa, cuando el hombre se burló del joven y aprovechó su inocencia para hacerle un chiste dentro de la casa. "Más fuerte decile", se escucha a Alfa que le aconseja a Thiago, haciendo creer al joven que los muebles de la cocina tienen sensores de sonido y que acatan las órdenes.

"Abrir uno", dice el joven, quien se sorprende cuando la puerta del compartidor se abrió, sin saber que Alfa tenía en la mano el controlador que hacía que los cajones se abran.