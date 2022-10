A una semana del comienzo de “ Gran Hermano 2022” y de la primera eliminación que dejó afuera de la casa a Tomás Holder, el público ya tiene a sus participantes favoritos. Thiago Medina es, sin dudas, uno de los hermanitos más amado por los televidentes tras dar a conocer su fuerte historia de vida y luego del enfrentamiento que vivió con Walter "Alfa" Santiago.

¡Mirá el video en que la ex novia de Thiago de " Gran Hermano 2022" revela cómo se conocieron!

El joven de 19 años, oriundo de González Catán, trabajaba en el Mercado Central y recolectando cartones para poder ayudar a su padre y sus nueve hermanos. El fallecimiento de su madre a sus 8 años golpeó duramente a su familia.

Este lunes, en una entrevista que le realizó “LAM” a la gente cercana del participante de “Gran Hermano”, apareció en escena la ex pareja de Thiago, Lucía, quien dio detalles de la relación que mantuvo con el competidor, el cual realizó contundentes declaraciones sobre su intimidad, y reveló los motivos por los cuales se separaron tras largos meses de amor.

“Cuando él iba a entrar a la casa, hablamos para separarnos y que no nos peleemos. Quedó todo bien entre nosotros”, aseguró la joven. Asimismo, destacó una broma que le hizo al participante sobre un posible amorío de Thiago dentro de la casa de “GH”, Lucía añadió: “Yo le dije que cuando lo vea con alguien, iba a entrar y lo iba a sacar a patadas. Pero se lo dije jodiendo. Él me decía: ´es todo por rating, amor´”. Sin embargo, la ex pareja le realizó una profunda promesa al hermanito: “Yo le dije que iba a estar siempre para su familia y para él, aunque no estemos juntos”.

Thiago Medina de " Gran Hermano 2022" junto a su familia.

A su vez, Lucía explicó a los periodistas cómo comenzó su noviazgo con el competidor de “ Gran Hermano”. “Salimos siete meses, y hace un mes que no estamos juntos. Lo conocí en el Mercado Central, trabajábamos juntos. Él me encaraba, me tiraba besos y me invitaba a salir. Yo me hacía la difícil, pero bueno, después ya... Nunca le había prestado atención, pero después sí”, afirmó la ex pareja del hermanito.

En la misma entrevista, la familia de Thiago reveló la dificultad que les representa seguir la vida participante dentro de la casa de “GH” durante las 24 horas del día. La hermana mayor del joven oriundo de González Catán, Camila, aseveró: “No tenemos Internet en casa, y apenas llegamos con los megas”. Y agregó: “Trato de no ver porque me pongo mal. Me puse mal la última vez que lo vi, cuando Tomás (Holder) dijo eso que me partió el alma y que me hizo percha, cuando lo dejó de lado y (Thiago) se puso a llorar. Yo creí que ahí se iba a ir. Pero ahora veo que está jugando”.

De rojo, la hermana mayor de Thiago de " Gran Hermano 2022", Camila.

Además, Camila develó la forma en que el favorito del público decidió ser parte de “ Gran Hermano 2022”. La joven y otra de sus hermanas Brisa fueron quienes le propusieron la idea al hermanito. “Justo vino Thiago y le pregunté si se quería anotar. ‘¡No! ¿Para qué? Si es todo mentira’, me decía”. Finalmente, se anotaron los tres. La hermana mayor agregó: “Fue una joda. ¡Y mirá qué bien que salió la joda...!”.

Camila, a su vez, aseguró que está muy feliz por haber terminado el colegio secundario hace dos meses, a sus 28 años, y por ser la portera en la cooperativa de un colegio. “Después van a decir: ‘Esta es planera’. Y no, yo trabajo: me levanto a las 8 de la mañana y a la 1 estoy en casa”, destacó la joven.