"Gran Hermano" está dando mucho de qué hablar en redes sociales y hay gran interés por todas las cosas que ocurren dentro de la casa más famosa de Argentina. La cocina se ha establecido como el lugar en la casa en donde ocurren gran parte de las interacciones entre los competidores, donde recientemente hubo un peligroso incidente con fuego que puso alerta a la toda la producción. Ahora, Alfa aprovechó la inocencia de Thiago para jugarle una divertida broma.

¡Mirá la broma de Alfa a Thiago en "Gran Hermano 2022"!

"Más fuerte decile", se escucha a Alfa decirle a Thiago, haciendo creer al joven que los muebles de la cocina tienen sensores de sonido y que acatan las órdenes. "Abrir uno", dice el joven oriundo de la Provincia de Buenos Aires y grande fue su asombro cuando la puerta del compartidor se abrió, sin saber que Alfa tenía en la mano el controlador que hacía que los cajones se abran.

Romina Uhrig se sumó a Alfa y le gastaron una broma a Thiago

"Cerrar uno", dice luego Walter Santiago y el joven de La Matanza repite la frase. Cuando se cerró la puerta, el joven quedó asombrado: ¡"Mirá eso"!, dijo incrédulo y entre risas por la función que creía que estaba viendo.

El participante de "Gran Hermano" intentó abrir con la frase "Abre dos" el segundo compartimiento pero puso a su compañero entró en aprietos ya que no podía controlar ese sector de la cocina y arregló la situación diciendo que ese cajón no tenía sensor de voz.

Aún incrédulo el joven, le pidió a Romina Uhrig, la ex diputada, que pruebe abriendo el compartimiento con la voz: "A ver decile", le pidió. Entendiendo la situación a la perfección, Romina le siguió el juego a Alfa e hizo lo que Thiago le pidió y se abrió el cajón. "Re piola viste", dijo sorprendido el carismático jugador mientras ambos se miraban sonriendo.

El encierro y la abstinencia sexual parece estar afectando a los participantes de "Gran Hermano 2022". Tras haber dejado a su novio fuera de la casa, Julieta parece importarle poco su relación con Lucas Bardelli, ya que cada día se muestra más cerca de Marcos. Más aún, durante una conversación entre las chicas, Daniela sacó a la luz el tema sexual y preguntó: "Chicas, perdón que pregunte pero, ¿cómo van con el tema sexo?, ¿bien?" a lo que Coti respondió tajante que estaba indispuesta. Lucila tomó la palabra y se desligó de la situación rápidamente: "No me calienta nadie", afirmó.

"Gran Hermano 2022": Julieta y Marcos cada día más cerca. ¿Y el novio?

En otra línea totalmente diferente, Julieta reveló desesperada: "No puedo más. A mí me rozan y se me eriza la piel. Mujer, hombre, quien sea", dijo dejando sorprendido a más de uno.