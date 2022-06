En los últimos años, el capitán de la selección Argentina, Lionel Messi, se destacó dentro del campo de juego, pero también mostró su faceta solidaria en más de una oportunidad. En este caso, se conoció la historia de un hombre de 52 años que recibirá una importante donación de la "Fundación Messi" y así podrá recuperar parte de la visión luego de 35 años.

El protagonista de esta historia es Cristian Guglielmett. Este hombre sufrió una caída que le provocó una hemiplejia y una ceguera cuando tenía 17 años. Ese accidente cambió su vida por completo y ahora su estilo de vida mejorará gracias a un dispositivo que recibirá de la fundación del astro argentino.

Según explicó el hombre, tenía sólo 17 años cuando sufrió una grave caída en un boliche de la ciudad de Rosario. Al despertarse se percató que estaba hemipléjico (sufría una parálisis total o parcial de un lado del cuerpo) y no podía ver.

El futbolista argentino ayuda a través de su Fundación a miles de personas en todo el mundo (Imagen OrCam).

El accidente le impidió iniciar sus estudios en la carrera de Medicina, pero su mamá lo ayudó a estudiar seguir la de abogacía, profesión que ejerció hasta que descubrió que transformar los libros de manera que los que, como él, no ven, puedan igualmente leer. Fue entocnces que comenzó a trabajar como digitalizador de libros de la Biblioteca Estrada de Rosario. Su labor consiste en preparar libros para su impresión en Braille o bien transformarlos en archivos de audio para que los no videntes puedan escucharlos.

No obstante, la rutina de Cristian se vio alterada cuando recibió la noticia de que había sido seleccionado para recibir la ayuda de la "Fundación Messi". Sus hermanas, Andrea y Mariana, lo habían alentado en varias oportunidades a contar su historia, pero el nunca lo hizo. Fue entonces una de ellas la que escribió una carta a la fundación contaban lo que había sufrido su hermano y pidiendo su colaboración para mejorarle la calidad de vida.

“No me animaba a escribir. Pensaba que para qué, que total no iba a pasar nada. ‘Mirá que me va a elegir a mí', decía. Finalmente lo hizo mi hermana, contó la historia de mi vida, y bueno, un día me llamaron a mi trabajo en la Biblioteca para decirme que me iban a donar el aparato. Yo primero pensé que me estaban cargando, pero finalmente era verdad”, recordó emocionado.

El dispositivo portátil con inteligencia artificial que recibirá será de gran ayuda con su trabajo y también en su cotidianidad. “Ellos son de gran ayuda para muchas personas. No creo que haya muchos como Messi, que vuelvan a su ciudad y le devuelvan algo de lo que la ciudad les dio y más todavía, porque sé que él hace muchas más cosas que no se dan a conocer”, expresó Cristian.

La vida de Cristian cambiará el próximo miércoles 22 de junio cuando reciba el “OrCam MyEye 2″ en la Biblioteca donde desempeña su trabajo. Además, el hombre no dudó en agradecerle al 10 rosarino por ayudarlo a él y a tantas otras personas con su colaboración. “A Messi le diría ‘gracias’ por tener una Fundación que permite que ocurran historias como la mía, y otras tantas que nadie conoce, pero que ayudan a mucha gente”, aseguró.

Cómo funciona el dispositivo que entregará la Fundación Messi

Por último, el dispositivo donado por la Fundación Messi a Cristian Guglielmett se trata de un equipo conformado por un sensor óptico avanzado acoplado a unos lentes que capturan imagen a sus alrededores y comunican la información de forma audible, sin conexión alguna a Internet.

Lionel Messi le entregó personalmente el dispositivo a varios personas en Barcelona (Imagen OrCam).

“OrCam MyEye 2″ es capaz de leer instantáneamente el texto de un libro, la pantalla de un teléfono inteligente o cualquier otra superficie señalada; reconoce rostros y ciertos objetos en un espacio determinado, como pueden ser una mesa o una silla para faciltar la ubicación espacial de la persona posibilitando una vida más independiente.

El equipo puede también recibir instrucciones vía voz para poder realizar lecturas especificas. “Pienso que me va a ayudar muchísimo en mi trabajo, que es la digitalización de libros. El miércoles me harán entrega del dispositivo y bueno, veremos cómo funciona”, sentenció el hombre.