Los incendios forestales continúan azotando a Córdoba y los bomberos trabajan a contrarreloj para evitar que sigan avanzando. Les pidieron a algunas familias que viven en Cerro Colorado que abandonaran sus casas ya que si bien las llamas no habían llegado hasta su vivienda, el caudal de humo era importante y necesitaban trabajar en tranquilidad.

Justo en el momento en el que los vecinos se subían al auto y se iban, Telefe Córdoba estaba haciendo una nota en vivo para el noticiero. En las imágenes se pudo ver cómo una mujer subida en el asiento trasero de un auto blanco se despedía con lágrimas en los ojos de un gran perro negro.

.

Inmediatamente, las imágenes se viralizaron en las redes y generaron la indignación de cientos de usuarios que se preguntaban cómo lo habían podido dejar abandonado a su suerte a pocos metros del fuego.

Twitter explotó de indignación por el perro abandonado en Córdoba

En la red del pajarito no perdonaron la actitud de la familia. "Eso no es una “despedida”, eso es abandono, maltrato animal. Lamento muchísimo la tragedia que están viviendo. Pero, los perros son parte de la familia, no son materiales para que los descartes como si fuesen nada", aseguró Flor.

O sea como te vas sin llevarte al perro? Es al primero que agarro antes de irme. Podría olvidarme a mi novio, pero el perro seguro que no �� — Javi (@javisanmartinOK) October 6, 2021

"Como lo vas a dejar solo cuando se está prendiendo fuego todo, qué importa si es de ellos o no, es tener un poco de corazón y dos dedos de frente", opinó otra usuaria. "En vez de llorar tanto y de hacerte la compungida, por qué no lo subiste al auto?", agregó otra tuitera.

Había más maneras de que metan al perro en el auto que Jack entrara en la tabla… — Sergio Chouza (@SergioChouza) October 6, 2021

Qué dijeron los dueños del perro abandonado en Córdoba

Luego de la gran repercusión que tuvieron las imágenes, la mujer habló nuevamente con el noticiero y mostró que ya todos estaban de vuelta y que tanto el perro que aparece en el video, llamado Kaiser como el resto de los animales que tienen se encuentran en perfecto estado.

“El fuego venía atrás de casa así que empezaron a llegar todos los bomberos y nos pidieron más que nada por el humo que nosotros saliéramos. Por eso accedimos a salir a la calle que está a cien metros de nuestra casa. Al cabo de una hora volvimos porque realmente nos preocupaban los animales. Tenemos vaquitas, yeguas y perros así que volvimos", explicó Silvana Allende.

"Agarramos a los niños y nos fuimos. El fuego no había tomado lo que es nuestra casa y los animales estaban a resguardo acá. Pero para tranquilidad de los bomberos nos fuimos. Yo amo a mis perros que viven atrás mío todo el tiempo. En ningún momento los abandoné", agregó.

La mujer aseguró que debido a la situación que están pasando tampoco sabía nada de todo el conflicto que se armó. “Mis familiares me dijeron que había gente escribiendo cosas muy malas pero yo no los juzgo porque ellos no saben la historia detrás de lo que se ve, no saben cuánto me preocupo, cuánto los amo”, sentenció la mujer tras mostrar a los cuatro perros.