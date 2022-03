Juan Martín Del Potro, uno de los mejores ex tenistas argentinos de la última década, dio detalles de la decisión de haberse retirado de este deporte y reveló su parecer con respecto a las deudas económicas que le dejó su papá, quien falleció el año pasado.

De la empresa familiar, Agroganadera Reconquista S.A. Del Potro heredó deudas y más deudas por culpa de las malas decisiones empresariales de su padre. Sin embargo, el ex tenista ganador de la Copa Davis con Argentina en 2016, puso por encima los valores que le dejó el papá.

Del Potro en la entrevista que le realizó Mariano Zabaleta.

"Mi relación con mi papá fue muy especial: él no entendía nada de tenis, no interactuábamos por ahí. Él era veterinario, mi momento con él era subirme a la camioneta e ir todo el día al campo, a atajar las gallinas o ver cómo estaban las vacas, y lo disfrutaba muchísimo, me encantaba", dijo Del Potro en una entrevista que dio a Mariano Zabaleta por Star+.

El deportista tandilense que llegó a ser número 5 del ranking mundial sostuvo: "Más allá de lo que puedan decir, lo más importante es que en mi familia sabemos quién es quién y quién hizo cada cosa. La educación mía y de mi hermana es gracias a mi papá y mi mamá".

"Con respecto a la deuda financiera, Del Potro destacó que ese asunto "va por otro carril, que se va a solucionar" y remarcó que hay gente en la que confía y que lo van a ayudar. Asmismo, insistió en que así como tiene su "equipo de entrenador, kinesiólogo, médico, también está eso; es cuestión de que pase el tiempo y confiar". Así se podrá "transcurrir el camino que yo quiero, con mi familia, de la manera que me merezco", expresó.

Su relación con Jimena Barón

Sobre su relación con la cantante y modelo Jimena Barón, que comenzó en 2016, "Delpo" admitió que "es el día de hoy que, más allá de las cosas lindas o malas" sus ex parejas le me mandan mensajes para felicitarlo o lamentarse por cosas que le pasaron. Además, confesó que él siempre le pregunta por Momo, el hijo de Barón, con quien llegó a tener una muy buena relación.

“Yo tuve varias novias y creo que también a medida que voy creciendo, voy cambiando y mejorando como persona. Cada relación que tuve fue totalmente distinta y si tuve novias famosas, con lo perfil bajo que soy, hasta me sorprendía a mí", consideró Juan Martín.

Además, admitió: "Pero como es el amor uno no puede planear las cosas y siempre tuve relaciones muy lindas. Con el tiempo uno va aprendiendo y tomo todo como un lindo recuerdo. En la pandemia tuve otra relación. En ese sentido, destacó: Tuve la suerte de siempre estar acompañado de buenas mujeres, trabajadoras, sensibles, independientes, que me dejaban libre para lo mío y me acompañaban desde el lugar que podían. Tuve parejas que me enseñaron mucho a mí y aprendí cómo yo, que demandaba mucho viajando todo el año, podía acompañar".