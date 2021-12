El 2021 sin dudas será un año inolvidable para Elian Valenzuela, más conocido como L- Gante. Entre otros logros, se convirtió en padre, se consolidó como uno de los artistas del momento y ahora una publicación internacional eligió una de sus canciones entre los mejores 50 grabaciones del año.

A solo cuatro puestos de Justin Bieber, la canción que produjo L-Gante con Bizarrap, "Bzrp Music Sessions, vol. 38", quedó en el puesto 47 del ranking la revista digital estadounidense Pitchfork, que se dedica a la crítica y difusión de distintos géneros musicales.

"Con su siniestra voz, similar al croar de las ranas, rapea sobre fiestas y mujeres con jerga local", dice la reseña del tema que ya tiene más de 250 millones de reproducciones en YouTube.

"El estilo urbano de L-Gante cruza cumbia, reggeaton y marihuana. Atraviesa un ritmo que incorpora la grandilocuencia de la música electrónica y un adictivo efecto de sonido que podría obtenerse de la banda sonora de una película de Hans Zimmer", sostiene la descripción de la revista.

De esta forma, el creador de la cumbia 420 quedó unos puestos más arriba que una de las artistas más importantess del mundo: Billie Eilish con su canción Happier Than Ever está ubicada en el número 42.

El top 10 del ranking de Pitchfork

10. Olivia Rodrigo: “Deja vu”

9. Arooj Aftab: “Mohabbat”

8. Snail Mail: “Valentine”

7. Mitski: “Working for the Knife”

6. Tyler, the Creator: “Lumberjack”

5. Lana Del Rey: “White Dress”

4. Jazmine Sullivan: “Pick Up Your Feelings”

3. Low: “Days Like These”

2. Cassandra Jenkins: “Hard Drive”

1. Caroline Polachek: “Bunny Is a Rider”