Allá por el 2009, Juan Sebastián Verón era uno de los jugadores más importantes de la Selección Argentina que comandaba Diego Maradona. En ese contexto, dialogó con Eduardo Feinmann y ambos protagonizaron un imperdible y tenso intercambio. Recientemente, la “Brujita” lo recordó lo vivido.

En una entrevista con Andy Kusnetzoff, el presidente de Estudiantes de La Plata mencionó brevemente aquella “pelea” que protagonizó con el periodista. “Si me decía ‘yo pienso esto’ y se la bancaba, listo buenísimo. Pero decía ‘la gente’, ¿qué gente? (risas)”, expresó.

El famoso encontronazo entre Verón y Feinmann

En aquella oportunidad, el comunicador quiso despejar una duda “popular” y le preguntó lo siguiente al ex futbolista. “Espero que no te ofendas y que no lo tomes a mal. Me gustaría que termines con un mito. En el mundial donde te tocó jugar contra Inglaterra y vos jugabas en Inglaterra. En ese partido, ¿vos tirabas la pelota afuera porque después tenías que volver a Inglaterra? Eso es lo que cree mucha gente”, comenzó Feinmann.

Esa pregunta fue el disparador para un intercambio que presume de millones de reproducciones:

—Verón: “Tienen razón, la tiraba a propósito afuera. No tengo que terminar con ningún mito, el que piensa eso es un estúpido. Vos lo pensás seguro”.

—Feinmann: “No, mucha gente cree que en ese partido no jugaste bien porque tenías que volver a Inglaterra”.

—Verón: “Escuchame una cosa, no digas ‘mucha gente’, por la que gente acá no está, me estás preguntando vos”.

—Feinmann: “Yo te traslado cosas de la gente”.

—Verón: “Vos no me trasladás nada, porque vos lo pensás. Si vos tuvieras las agallas para preguntarme esto, me lo dirías”.

—Feinmann: “Creo que no jugaste en ese partido como deberías haber jugado”.

—Verón: “Jugué mal. Es algo que puede pasar en el fútbol. Maradona también tuvo malos partidos”.

—Feinmann: “Perfecto, perfecto. Te agradezco mucho”.

—Verón: “Por favor, a vos te agradezco. Yo creo que te despejé la duda”.

—Feinmann: “Es muy posible”.

Argentina en el Mundial 2002

El equipo de Marcelo Bielsa fue recordado como uno de los mejores planteles que alguna vez la Selección Argentina llevó a una Copa del Mundo. Luego de una eliminatoria impresionante, lideró la tabla con 43 puntos, quedó eliminado en fase grupos.

Si bien comenzó con victoria frente a Nigeria, gol de Gabriel Batistuta, Argentina cayó derrotada contra Inglaterra y cerró su participación con un empate frente a Suecia. Por lo tanto, culminó tercera con cuatro puntos, uno por detrás de sus dos últimos rivales.

