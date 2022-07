La pareja del momento, Eugenia "China" Suárez y Thomas "Rusherking" Tobar, comparten momentos juntos todo el tiempo. Esta vez, volvieron a estar en el centro de la escena de la farándula por un mensaje que posteó la cantante y actriz: "Le dije elegí: tus amigos o yo". La réplica en Instagram se viralizó rápidamente en las redes sociales.



Para entender un poco esta situación, hay que retomar al 20 de julio, precisamente al Día del Amigo. Resulta que el reconocido influencer "El Demente", comparte una relación amistad con Rusherking desde hace tiempo.



A partir del momento en el cual el músico blanqueó el romance con la China Suárez, 'El Demente' manifestó su enojo por el distanciamiento que ocasionó tal relación con su grupo de amistad. "Se busca", posteó en Instagram con la imagen en blanco y negro de Rusherking, a quien lo consideraba un "amigo, mi compañero de aventuras".





Una semana después, el influencer compartió una "Stories", en el que relató un suceso mientras viajaba en el famoso servicio de viajes. "Estoy en un Uber y en la radio están contando que el Rusher se peleó con sus amigos por culpa de la China, que flashaban", contó de manera cómica el joven youtuber. Hasta ese momento, todo parecía una anécdota más.

Sin embargo, la China Suárez reaccionó ante esa acusación y no desmintió tales afirmaciones que el influencer escuchó por la radio, y a lo que respondió: "Es verdad. Le dije elegí 'tus amigos o yo'. y el resultado está más que claro. El Demente ya lo vamos a hablar vos y yo".

El comentario derivó a una respuesta contundente del famoso youtuber, quien le reclamó: "China, devolvenos a Rusher, era nuestro!". La respuesta hasta ese entonces resultó ser una incógnita en las redes sociales, por lo que los usuarios de Twitter cuestionaban si era cierto o no tales dichos de la ex Teen Angels.

Pero una nueva contestación de la China llegó: "Ni en pedo, es solo para mi. No tiene tiempo para ustedes, sus amigos. Yo no lo dejo ir a las juntadas porque sabe que me pierde".

Lo cierto es que solo se trató de un divertido ida y vuelta, quienes en colaboración participaron de un momento gracioso en las redes. Los influencers comparten amistad con Rusherking, y esta vez, compartieron un momento de broma. En tanto, la pareja se encuentra de viaje por los Estados Unidos, y en las últimas horas compartieron posteos visitando el parque de atracciones Disneyworld.