Este viernes la Selección Argentina de Lionel Scaloni se despidió del público argentino por las Eliminatorias antes de partir para Qatar 2022 con un partido ante Venezuela en la Bombonera en el que obtuvo la victoria por 3-0.

Con goles de Nicolás González a los 35′, Ángel Di María a los 79' y, por último, Lionel Messi consagró la noche a los 82'. Mientras los jugadores estaban en la cancha, los argentinos compartieron muchos memes sobre lo que iba pasando en el partido.

Los mejores memes del partido Argentina- Venezuela

Ante la imposibilidad de definir de Joaquín Correa, el público se acordó de Lautaro Martínez, quien no pudo jugar en este partido al dar positivo de covid.

Otro de los ausentes en este partido fue el "Dibu" Martínez. El arquero fue sancionado por la FIFA por dos fechas después del escándalo Brasil-Argentina del año pasado, en el que los cuatro jugadores que actuaban en la Premier League de Inglaterra no estaban habilitados para ingresar a Brasil.

Sin ambargo, Emiliano estuvo presente para apoyar a su selección. El arquero estaba en la Bombonera viendo el partido y el público lo reconoció en Twitter.

Las dedicatorias a Messi ante la posibilidad de ser su último partido de Eliminatorias en la Selección

Aunque todavía no se sabe con exactitud, muchos creen que este año podría llegar a ser el último Mundial del 10 de la Selección Argentina, incluso su último año futbolístico en el seleccionado.

Muchos usuarios de Twitter no quieren imaginar el día en el que Lionel Messi no esté en el plantel de la Selección, por eso no dudaron en compartir lo que sienten a través de las redes sociales. A continuación, los mejores memes dedicados a La Pulga.