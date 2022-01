El viernes pasado, la abogada de Nahir Galarza, Raquel Hermida Leyenda, sorprendió a todos al relatar la nueva versión que le dio su defendida sobre la noche del asesinato de Fernando Pastorizzo. Según contó la joven fue su propio padre quien asesinó a su novio delante de ella al descubrir que se había llevado por quinta vez su arma reglamentaria de policía sin su permiso.

En diálogo con la prensa, la letrada reprodujo algunas grabaciones de la entrevista que mantuvo con la joven el pasado jueves en la cárcel de Paraná en donde además le pidió que se asegurara de que su mamá iba a estar a resguardo quien también es presuntamente víctima de violencia de género.

¿Qué dijo Nahir Galarza sobre la noche del asesinato de Pastorizzo?

"Yo no maté a Fernando, fue papá", esta fue la declaración más importante con la que se encontró Hermida. La condenada le explicó que en el lugar en el que ocurrió el hecho no había cámaras de seguridad y que ella no negó estar en la escena, sino que agregó a una tercera persona: su papá, Marcelo Galarza.

Marcelo Galarza fue acusado por su hija de haber asesinado a Fernando Pastorizzo en el 2017.

"Era la quinta vez que Fernando sacaba el arma de su padre de arriba de la heladera", confirmó la abogada. Según relató en varias ocasiones Nahir, su novio utilizaba esta pistola para obligarla a mantener relaciones con él. Pero el papá nunca supo que su hija era víctima de violencia de género.

"Esa última noche es evidente que Fernando lo vio llegar a Galarza (padre) con su auto. Frenó de golpe la moto y eso hizo que se cayera. Nahir, sorprendida, dice: 'Yo no me caí, me tambaleé, pude sostenerme'", replicó la letrada.

"El arma que tenía Fernando se cae al piso. El padre al bajar del auto, agarra el arma y dispara una vez. Fernando dice: 'Nahir, llamá a la ambulancia'. Pero Nahir no tiene tiempo a nada porque el padre vuelve a disparar. Le devuelve el arma a Nahir, como si alguna vez ella la hubiera tenido, y la hace ir a su casa con el arma", indicó Hermida Leyenda.

Tras el crimen, Galarza se encontró con su abogado, Víctor Rebossio pero Nahir y su mamá no participaron de la reunión. Algo importante para destacar es que a Marcelo Galarza no le realizaron en su momento la prueba de parafina que es la que ayuda a los peritos a identificar residuos de disparos en la piel o en las prendas de vestir del sospechoso de haber disparado.

Cuando la abogada le preguntó por qué creía que su papá había matado a Fernando, ella le contestó: "Papá es así”.