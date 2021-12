Gracias a su carisma, humor y recetas fáciles, económicas y accesibles para todos, Jimena Monteverde se convirtió en una de las caras más famosas del mundo culinario del espectáculo. Mientras 2020 fue su año, ganando aún más relevancia junto a Juana Viale en los programas Almorzando con Mirtha Legrand y La noche de Mirtha, Monteverde lleva una vida privada de bajo perfil.

Sin embargo, una cosa de la que no pudo evitar hablar fue su relación amorosa: la cocinera lleva casada 27 años con Mariano Monteverde, de 62. Mientras los 15 años de edad que los separan pueden resultar llamativos, su historia de amor lo es aún más. En diálogo con Andy Kutnetzoff para PH: Podemos Hablar, Jimena confesó que se conocieron porque él es amigo de su padre.

.

"Mi marido tiene cinco años menos que mi papá. No hice nunca en mi vida terapia", contó entre risas, y agregó: "Mariano fue mi primer novio y el único hombre en mi vida. Es una elección y yo soy totalmente feliz. El que me conoce sabe que no estoy buscando nada. Soy re jodona, pero saben que nunca he pasado nada que no quiera".

La cocinera detalló que conoció a su enamorado en el vivero que su papá tenía en Pilar, desde donde podía ver los parques y los jardines donde entrenaban los polistas de la zona. La primera vez que lo vio fue en el verano de 1991, cuando ella tenía 18 años. Ese día, él apareció cuatro veces en el lugar, lo que despertó las burlas de su padre. Desde ese momento no se despegaron más y se casaron dos años después, en 1993.

Su matrimonio es uno feliz, como lo dejó entrever el saludo de aniversario que Jimena le dedicó a su marido desde su cuenta de Instagram: "28 años!!!! Todo lo que hemos pasado, cosas muy lindas, momentos dificiles, 2 hijos increiblemente trabajadores y buena gente!! Mucho trabajo, mucho aguante!!! Una Pandemia!!!! Y seguimos firmes. Te quiero".

Jimena Monteverde se sinceró sobre la poca actividad sexual que tiene con su marido

Mariano y Jimena Monteverde. (Instagram @jimemonteverde)

Este año, Jimena decidió compartir otro detalle de su vida privada cuando fue invitada al programa de Pampita, donde confesó un dato de su intimidad que sorprendió a más de uno. La chef explicó que casi no tiene relaciones con su esposo, con el que se casó hace 28 años, porque eligieron reemplazar esos momentos por otros.

"El sexo te lo debo. Estoy trabajando mucho. Nos vemos una peli, linda; nos tomamos un vinito. A veces uno reemplaza con otras cosas. No hay promedio", se sinceró.