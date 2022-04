Hoy por hoy, hay poco que no podamos hacer por Internet. Hablar con amigos, trabajar desde casa, gestionar nuestro dinero y comprar y vender inmuebles. Pero con tantas posibilidades, vienen también más peligros. En los últimos días, el relato de una estafa virtual se volvió viral en Twitter, como increíble anécdota y también advertencia.

"Les hago este hilo que habla sobre una situación que viví ayer y que como hacer la denuncia policial es al pedo, mejor se los cuento, así lo viralizamos y más gente está ATENTA", comenzó su hilo de tuits la periodista Sofi Pachu (@Sofipaciullo), pidiendo también difusión a sus seguidores.

La usuaria explicó que, hace pocos días, decidió publicar un viejo mueble de familia en Marketplace, el sitio de Facebook donde usuarios de la red social publican bienes varios para comprar y vender. "Mucha gente me hablo a penas lo publiqué y entre esa gente algunos me pidieron mi contacto de wsp", agregó.

Uno de estos ofertantes la contactó por WhatsApp, donde ofreció a pagar el precio propuesto inmediatamente. Para concretar la venta, la internauta le pidió depositar el 50% del valor total del mueble: "Enseguida me dijo que su esposa me iba a transferir el dinero. Le pasé mi CBU y le dije que me enviará comprobante y una vez que realizaba eso, ya pautábamos el día y hora para retirar el mueble y pagar lo restante".

Fue entonces que la vendedora comenzó a oler a estafa: "Luego de un rato, me envío una imagen de un comprobante del Banco Hipotecario en PDF (que dejo adjunto acá) que decía todos mis datos de la cuenta y los de su esposa y con el monto $250 mil pesos, cuando el monto a darme era de $25 mil pesos".

Habiéndole avisado del error, el ofertante comenzó a rogar a Sofia que no tocara la plata, asegurándole que su banco se pondría en contacto con ella para rectificar el "error". "Ya la situación era rara y sus audios desesperados se notaban sobreactuados. A lo cual averigüe y supe que para transferirme esa enorme cantidad debía hacer una declaración", explicó.

Con justificada sospecha, la vendedora realizó sus propias averiguaciones con su banco, desde donde le confirmaron que se trataba de una estafa: "Mi banco Patagonia me advirtió que no era la 1ra vez que hacían esto con gente y que no conteste ninguna llamada en las próximas horas porque seguramente era para robarme datos, con la excusa del descongelamiento de un dinero que nunca se me transfirió, y así robarme dinero a mí".

Efectivamente, la usuaria de Twitter comenzó a recibir llamadas de diferentes puntos del país, que no atendió. El estafador, por su parte, borró toda su información de la cuenta de WhatsApp al darse cuenta de que su víctima había descubierto la estaba. "Adviertan a la gente adulta, a sus conocidos y a todos en gral. Especialmente si utilizan Market Place para comprar o vender", rogó la comunicadora.

El hilo de Sofi se volvió viral con rapidez, llegando a reunir más de 22,4 mil 'me gusta's, casi 8 mil retuits y cientos de comentarios de otros usuarios de Twitter, quienes compartieron sus propias experiencias con las estafas virtuales e intercambiando consejos para no caer con el próximo cuento del tío.