María Elena Delgado, mamá de Sofia Herrera, la nena desaparecida hace 14 años atrás, solicitó una prueba de ADN ante la aparición de una adolescente sanjuanina de 17 años que comparte rasgos faciales similares a los de su hija. "Yo nunca pierdo las esperanzas", asintió la madre que aún continua con la búsqueda de la pequeña, cuando se extravió en 2008 en el camping John Goodall, en Tierra del Fuego.



El caso de la desaparición de Sofia Herrera fue tema principal en todos los medios de comunicación del país, cuando una nena de apenas 3 años se perdió de la vista de sus padres, María Elena Delgado y Fabián Herrera, el día 28 de septiembre del 2008, cuando en familia oriunda de Rio Grande fueron a pasar un día de descanso. Desde ese entonces no se supo más nada sobre el paradero de la niña, que 14 años después todavía continúan con su búsqueda.



En ese contexto, la mamá de Sofia recibió un mensaje acerca de una adolescente de San Juan que casualmente tiene una similitud respecto a rasgos de su rostro con el de su hija extraviada. En ese sentido, pidió un estudio de ADN para corroborar si se trata de la pequeña desaparecida tiempo atrás y mantener una mínima cuota de esperanza para que Sofia vuelva a reencontrarse con su familia después de mucho tiempo.





En dialogo con los medios, Delgado solicitó el test de ADN para intentar encontrar relaciones genealógicas con la adolescente sanjuanina ya que la chica en cuestión "es muy parecida a mi hija y podría tratarse de ella". Además, contó que la joven es "adoptada" por una familia de la región, y afirma que tiene 17 años, la misma edad que tendría Sofia en la actualidad. "Tiene muchas características similares a Sofi", sentenció la madre.



La Madre de Sofia Herrera continúa con la búsqueda de su hija



Los padres de la criatura no descansan hasta encontrar a su hija perdida en 2008. Desde ese entonces, han realizado distintos métodos de búsqueda por las zonas cercanas al camping y con actualizaciones del rostro de Sofia Herrera tras el paso del tiempo. "De todo lo que he visto y vivido durante todos estos años, pienso que podría ser mi hija", relató su mamá que sigue con la ilusión a flor de piel y de ponerle un fin a la búsqueda. "Yo nunca pierdo las esperanzas”, sentenció.



La investigación reflotó ante la insistencia de la madre en la prueba del ADN, pese al rechazo de la Justicia de Tierra del Fuego que desestimó el pedido ya que se trata de "innecesaria", en conjunto con la determinación de su par de San Juan. Según sostienen desde los magistrados, la familia de la adolescente presentó los datos filiatorios al momento de la adopción por lo que no resulta necesario insistir con el test genealógico.

El rostro de cómo se vería Sofía Herrera en la actualidad





Sin embargo, los padres de Sofia continúan con la intensa búsqueda de su hija, y sobre todo cuando se aproxima la fecha del aniversario de su desaparición. En una oportunidad, la madre tambien habia declarado que “mientras el tiempo pasa, acá estamos, atravesando la desesperante experiencia de vivir otro año más sin Sofi”.



Para brindar información necesaria sobre la búsqueda de Sofia Herrera, existen dos canales de información exclusiva: llamando al 08002227634, o a través del sitio web www.sofiaherrera.com.ar .

Qué es el "Alerta Sofía", el sistema de búsqueda que surgió a partir de la desaparición

A partir del caso conocido de Sofia Herrera, en 2019 se lanzó el sistema "Alerta Sofía", creado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, en ese entonces comandado por Patricia Bullrich. Segun detallan desde el organismo, el metodo ayuda a "coordinar la inmediata búsqueda y localización de las niñas, niños y adolescentes desaparecidos cuyas vidas se consideren en 'Alto Riesgo Inminente'".



El sistema cuenta con el apoyo de la plataforma Facebook y el Centro Internacional sobre niños desaparecidos y explotados (ICMEC), y que ante un caso de desaparición se active "la difusión masiva y orientada del caso, a través de afiches específicos, medios de comunicación, redes sociales, telefonía celular, dispositivos de las fuerzas federales", entre otros métodos.



El Alerta Sofía tiene el objetivo de solicitar a la comunidad su colaboración para que los datos que se aporten ayuden a encontrar a menores de 18 años lo más rápido posible. En el caso deberá existir una denuncia oficial y una vez reunidas las condiciones, se implementará la búsqueda con el aval de las autoridades judiciales.