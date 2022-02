En medio de otra polémica del cantante de cumbia L-Gante con la policía, habló su mamá Claudia Valenzuela. Recordemos que el pasado viernes, el artista mantuvo un conflicto con un joven al que acusó de haber entrado a robar a su casa. Según dichos de los vecinos, lo habría agredido y amenazado con un arma de fuego.

En ese contexto, la mamá del cantante conversó el pasado lunes con el programa Nosotros a la mañana y no sólo se mostró preocupada por el consumo de drogas sino por los riesgos de la fama a tan temprana edad y el círculo social en el que se mueve su hijo.

.

“Tengo miedo. Siempre tenés ese temor y ese miedo cuando una carrera va tan rápido y es tan fugaz”, comenzó expresando la mujer, y continuó: “Te puede dar miedo cuando va de un lado a otro, que en esos caminos y traslados le pase algo como les pasó a muchos artistas”.

Valenzuela hizo especial hincapié en el entorno de su hijo, completamente inmerso en la fama, con todos los riesgos que eso implica para un joven de 21 años: “Te da miedo que hay mucha gente que lo quiere y mucha gente no lo quiere. Y él también tiene su carácter y reacciona. Se está dando cuenta de que hay un poco de verdad en que le pegan de más”, expresó en relación al trato que le dan a Elián en los medios

Y profundizó: “Todos los días hablan de una cosa nueva o de algo chiquito hacen algo gigante o le encuentran la vuelta para pegarle”.

La mamá de L-Gante admitió que el cantante fuma marihuana pero también se mostró "preocupada por el consumo de drogas". (Foto: Pronto)

En cuanto a la relación del trapero con las drogas, Claudia admitió que su hijo fuma marihuana, aunque reconoció que siempre le preocuparon mucho las sustancias: “Él fuma marihuana. A mucha gente no le gusta que yo diga tan libremente que fuma. Él empezó a fumar desde muy chico, ya lo contó, a los catorce o quince, el momento del adolescente rebelde que no sabe si estudiar o no".

Por otro lado, y en relación al entorno del cantante, aseguró que “los amigos del campeón se van retirando solos. Se van limpiando. Están los que se mantienen, los de siempre, que tienen códigos y los que quedan. Los otros se van filtrando. Uno tiene esa mentalidad que sabe el que se arrima te va a pedir algo”.



Al ser madre soltera, Valenzuela pasaba mucho tiempo fuera de su casa, por lo que explicó: “La gran traba era la de mi trabajo. Había muchas horas que yo no estaba y no podía ocuparme. Él trata de controlarse y fuma cuando está nervioso o cuando está grabando, para relajarse. La situación que vive, lo tensa”. Y completó: “Lo cuida la misma gente que lo rodeamos. Que no se sobrepase ni nadie se le acerque con otro tipo de adicciones”.