Si bien su relación con Diego Maradona estuvo marcada por el escándalo, Rocío Oliva recuerda a su ex pareja con cariño. Subiendo postales a Instagram en las fechas importantes, la jugadora de fútbol femenino se maneja con un perfil bajo un año después de la muerte del "Diez", construyendo una carrera separada del astro futbolístico.

Enterrar a Maradona no fue fácil para Oliva, quien no llegó a despedirse de su compañero en el funeral realizado en la Casa Rosada, pero los meses siguientes a su muerte serían igual de difíciles. Con el círculo íntimo del jugador bajo fuego debido a las sospechas alrededor de su muerte, Oliva fue víctima de duras críticas a pesar de no estar vinculada con el 10 hace tiempo.

Su cruce más duro fue con otra de las parejas de Maradona, Claudia Villafañe, en vivo por la pantalla de América. Luego del enfrentamiento sobre la mesa de Polémica en el Bar, Oliva decidió que era tiempo de alejarse de la imagen del 10. Fue así que renunció a su silla en el histórico ciclo, declarando: "Quiero hacer mi carrera sin hablar de Diego".

El presente de Rocío Oliva: periodismo, River y pasión

La futbolista realizó un importante anuncio en el aniversario de la muerte de Maradona.

Las críticas continuaron llegando y las teorías continuaron formándose, pero Oliva dejó de darles valor con su declaración. Lejos de las causas judiciales que se montaron alrededor de la muerte de Maradona, se concentró en su carrera y comenzó a crecer como periodista deportiva. Hoy, ocupa un lugar en el panel de Fútbol sin manchas por la pantalla de Canal 26.

Tampoco dejó de cultivar la pasión que la llevó a conocer a Maradona, pateando para el Argentino de Merlo desde mediados de mayo del corriente año. Fue vistiendo los colores de este equipo que Oliva volvió a recordar a su ex el día que habría cumplido 61 años, dedicándole un gol el pasado 30 de octubre.

En las últimas horas, Oliva compartió un importante anuncio sobre su carrera futbolística, esta vez fuera de la cancha. Vistiendo los colores de River, el equipo que lleva en su corazón desde que empezó a jugar, Oliva compartió la noticia: "Estoy muy contenta de anunciar que integro la lista del 'Frente Unidos x River Plate' que lidera Carlos Trillo con miras a las próximas elecciones el 4 de diciembre", escribió la jugadora desde su cuenta de Instagram.

Después del Diego: amor en Miami y secretos en Dubai

La jugadora inició un romance y se mostró junto a su "compañero" en Miami.

La paz lejos del huracán que es el ámbito de Maradona le trajo nuevos comienzos a Rocío Oliva, tanto en el trabajo como en el amor. Aunque sus redes sociales no lo dejan ver aún, los rumores de un nuevo romance en la vida de Oliva cobraron fuerzas luego de ser vista con un "hombre misterioso" en Miami.

El rumor primero salió por la pantalla de América, de la mano de Débora D’Amato en el programa A la Tarde. La panelista compartió las exclusivas fotos, tomadas por una amiga ubicada en los Estados Unidos. "Están recién llegaditos. Hace horas arribaron a Miami. Lo que no puedo decir es si fue a vacunarse o a pasarla bomba", señaló la mediática que los tildó de "novios o amigovios".

La misma Rocío salió a confirmar los rumores poco después de la primicia, confirmando el incipiente romance a La jaula de la moda: "Encontré un hombre que es compañero, que me da para adelante en todos mis proyectos, en lo laboral y en lo personal", declaró. Mientras el amor no floreció, con Oliva confirmando su regreso a la soltería un mes después, demostró estar más que dispuesta a enamorarse.

.

A pesar de sus logros lejos del apellido Maradona, la sombra de su ex aún coloca a Oliva en el centro de varias especulaciones. La jugadora volvió a los titulares a principios de noviembre, cuando salió de viaje hacia Dubai. Además de ser la tierra del petróleo, la ciudad también fue escenario de varios años de romance entre Oliva y Maradona, por lo que muchos sospecharon que su viaje tiene relación con el difunto 10.

"Se fue a Dubai, se va por bastante tiempo y se va para cerrar algunas cosas y a traerse otras", sostuvo Andrea Taboada, panelista de Los Ángeles de la Mañana (eltrece). Al escucharla, Ángel de Brito agregó: "Si necesita un viaje presencial, es que debe tener cuentas allá". Continuando con su bajo perfil, Oliva desconoció los rumores cuando los periodistas la recibieron en Ezeiza: "No tengo que dar ningún tipo de información. No estoy al tanto de nada", declaró.