El famoso programa "Elo Podcast" se hizo popular en las últimas semanas. ¿El motivo? Sus entrevistas sumamente “subidas de tono”. Allí, muchas personalidades destacadas, en su mayoría modelos, comentaron sus experiencias sexuales. También, realizaron “in situ” propuestas "hot" a futbolistas, como Julián Álvarez, Jorge Carrascal y Sebastián Villa entre otros. Esta vez, fue el turno de Leandro Paredes.

Resulta Agustina Kogan, modelo "freelance", estuvo en dicha emisión y se le propuso enviarle un mensaje de aliento al número “5” de la Selección argentina, específicamente para “motivarlo”. Sin dudarlo, expresó lo siguiente: “Bueno Leo, yo sé que la estás rompiendo mal y, si hoy ganamos, te espero en casa para que rompamos todas las Paredes”. “Mirá que pícara que sos”, replicó inmediatamente el conductor. Vale la pena recordar que este programa comenzó hace no mucho. Está bajo la dirección de Elías Kier Joffe, un abogado que reside en Nordelta.

“Soy abogado especialista en derecho internacional y Real State. También llevé a cabo estudios de religión en Israel, Estados Unidos y Argentina que me dejaron a un paso de convertirse en Rabino. Pero le dediqué mi vida al mundo de las leyes. Me va bien en lo que hago, de hecho he ganado distintos reconocimientos a nivel internacional; llevo una vida color champán. Pero hace unos años decidí ponerle un poco de sazón a mi historia, que parecía bastante resuelta puertas para afuera, pero puertas para adentro sentía que algo no andaba bien”, reflexionó el letrado en el sitio web de su creación.

Por su programa pasaron un interesante listado de nombres, entre los que se destacan Facundo Mazzei, Héctor Baldassi, Agustina Casanova, Gonzalo “Sony” Rodríguez, Vicente Viloni, Karina Jelinek, “El Pepo”, Tiziano Gravier y Momo Benavidez, entre otros.

“Yo quiero que los protagonistas se sientan bien. Entendé que cuando empecé los llamaba para hacerle una nota alguien que no es conocido, que no trabaja en los medios tradicionales, o en los más vanguardistas como Vorterix, que no es periodista, ni un locutor como Mario Pergolini, Andy Kusnetzoff o Alejandro Fantino”, comentó en una entrevista reciente.

