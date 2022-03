Pocos cantantes de cuarteto lograron generar tanta pasión en el público como Rodrigo Bueno. Y no hay mejor prueba de ello que pese a que pasaron más de veinte años desde su muerte, sus canciones siguen sonando en toda fiesta que necesite un poco de ritmo.

Como todo ídolo hay varios mitos que siempre rodearon a su figura y uno de ellos era la relación que mantenía el Potro con las drogas. Este fin de semana, su ex representante José Luis "Pepe" Gozalo habló de la lucha que mantenía el cantante con sus adicciones cuando estaba en medio de la ola del éxito.

El Potro Rodrigo y su relación con la cocaína

Este sábado, Secretos Verdaderos tuvo una edición especial dedicada al "lado B de la cumbia". Por supuesto que el Potro, tras los sucesivos escándalos, tuvo su lugar en el programa.

"Rodrigo se pegaba un saque y se ponía ingobernable", explicó “Pepe" Gozalo. Sin embargo, aclaró que lo que mostraron en la película dedicada al cordobés no es tan así, ya que entre ellos no hubo peleas físicas. "No era que me zamarreaba ni que yo lo zamarreaba a él", aseguró.

Pese a que las cosas podrían haberse complicado, el manager reveló que lograba mantenerlo bajo control. "Yo le decía 'nene no jodás' y ya está. Yo había empezado en el rock and roll. Conmigo trabajaron todos y todos consumían ¿O me equivoco?", confesó.

Si bien ya dejó de referirse exclusivamente al cuartetero, recordó qué pasaba muchas noches en su oficina. “Agarraba en mi escritorio el number one, armaba la línea y tomaba. Sacaban la lapicera. Me decían ‘toma, José’ y yo no, aunque nadie me lo cree. Jamás probé ni un porro, ni merca. Jamás”, cerró el tema.

Rodrigo víctima de un contrato leonino

Rodrigo tenía una apretada agenda de entre veinticinco y treinta espectáculos semanales, cuya carga comenzó a rendirle cuentas y a interferir en su rendimiento. En el 2000, sus ganancias personales solo procedían del 1% de regalías y algunos adicionales por las ventas de merchandising.

El Potro hacía más de veinte presentaciones semanales entre shows y presentaciones en la TV (Imagen ilustrativa).

"Un contrato leonino es cuando lo firmás y tenés todas a favor para el productor. Cuando hay algunas cositas chiquitas que hay que leerlas y que son con las que te quedás enganchado de por vida", detalló Gozalo.

"Uno que no entiende nada firma y firma porque quiere crecer, porque quiere algo, porque quiere ser un artista. A esas cosas hay que verlas con un abogado. Hay mucha gente que ha sido explotada y se la bancó. Hizo una carrera maravillosa y no vio una moneda", sentenció el representante.