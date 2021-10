En un emocionante mano a mano con Juana Viale, Chano Chapentier habló luego de protagonizar los titulares por el violento episodio que casi le costó su vida. En la entrevista emitida este domingo en un segmento especial de Almorzando con Mirtha Legrand, el cantante habló de su presente, su recoperación y la noche en que casi pierde la vida.

"Me encantó que me propongas esto. Estoy muy contento que estés acá, que hayas querido hacerme una nota", destacó Chano al inicio de su charla, agradenciendo la presencia de la conductora. La nieta de Mirtha Legrand, quien salió con el artista por algunos meses en 2015, lo visitó en el instituto donde Chano realiza su recuperación.

Sobre su internación desde la fatídica noche del disparo, el cantante afirmó: "Estoy mejor que nunca, yo se que parece extraño. Estamos en Gens, una comunidad terapéutica. Estoy hace dos meses y días. Vine a hacer un tratamiento con internación, que lo necesitaba de verdad. No podía parar".

Cuando Viale le preguntó si hubiese accedido a recibir tratamiento en un hospital de no haber sido baleado por el policía Facundo Amendolara, Chano contestó con sinceridad que no. Agradeciendo el episodio que lo empujó hacia la ayuda profesional, el ex Tan Biónica afirmó que "voy a tomar esta tocada de fondo como el aprendizaje más grande que tuve en mi vida. Para que sea la última".

"Me ayuda a trabajar con los límites que yo nunca tuve", resaltó Chano sobre su estadía en el centro de rehabilitación dependiente de la Asociación Civil Gens. "Parece bizarro pero es uno de los mejores lugares en los que estuve en mi vida", aseguró. "Para mí, es una oportunidad. Solo puedo verlo como una oportunidad para ponerme bien".

Chano habló sobre el día en que fue baleado

El 26 de julio fue uno de los días más frenéticos en la vida del cantante. A pesar de esto, Chano reconoció no recordar absolutamente nada del disparo que casi acaba con su vida. En diálogo con Juana Viale, el músico se refirió al violento episodio que lo dejó al borde de la muerte:

"Yo estaba en tratamiento con mi psiquiatra desde siempre pero bueno, tenía un tratamiento ambulatorio con él y en la pandemia lo dejé de ver. Eso me mató y empecé a manipular mi medicación. Primero empecé a dejar mi terapeuta, a manipular mi medicación, a consumir una sustancia blanda, que todo el mundo la toma como blanda pero es re psicótica cuando la fumás", explicó sobre su recaída en medio de la cuarentena.

"Yo ya no podía soportar que haya gente, una cosa re triste. La verdad es que la estaba pasando muy mal", confesó, afectado. "Días antes del accidente, empecé a consumir alcohol y sustancias. No me acuerdo de nada. Eso me pasaba. Que cuando consumía sustancias no me acordaba de nada, Juana", le aseguró a la conductora. "Yo iba a comprar para consumir llorando".

Sobre la noche del hablado incidente, Chano afirmó que no se acuerda de nada: "Yo me despierto en el hospital atado y me fueron contando como fueron los hechos. Yo no sabía que me había pegado un tiro, nada. Es más, yo fui hablando en la ambulancia y cuando llegué al Hospital Otamendi estaba mi hermano en la puerta y yo le dije: ‘Bambi quedate tranquilo que está todo más que bien’ y yo estaba con la bala".

Cuando Juana Viale le consultó si había tenido un cuchillo en su poder cuando fue baleado por el efectivo policial, Chano volvió a asegurar: "Nunca tuve un cuchillo en mi vida. No me acuerdo. No me acuerdo de nada. La verdad es que no lo sé. Como estaba yo, podría haber sido cualquier cosa, pero yo no me acuerdo de nada".

El tierno gesto de Chano para su madre

Marina Charpentier, madre de Chano, fue quien acompañó a su hijo la noche del disparo.

Luego del pesado descargo intentando recomponer el día del disparo, Viale mencionó a la persona que acompañó a Chano durante su dura recaída: su madre. "Le tenés que componer una canción a tu mamá", le aconsejó la conductora ligeramente. Para su sorpresa, Chano ya tenía una estrofa lista para dedicarle a su madre.

Luego de cantar un pequeño verso dirigido a todas las figuras "protectoras", el cantante agradeció el apoyo que le brindó Marina Charpentier: "Mi mamá es lo mas, me bancó toda mi vida". La misma Marina rompió el silencio recientemente, hablando del difícil momento que atravezó la familia de Chano antes y después del disparo.

"Yo iba a la noche a su casa a saber si estaba vivo, si respiraba", confesó desde Radio Rivadavia. "Él no podía parar. Un día dije ‘basta’". Luego de otro intento fallido de internar a su hijo, la madre volvió a llamar a la obra social para que el músico reciba el apropiado tratamiento. "Vino un psiquiatra que entró y lo vio. Mi hijo salió aterrado porque tenía paranoia y ocurrió lo que ocurrió, yo lo vi caer a mi lado con un disparo"

Luego de unas horas eternas en el Hospital Otamendi, con los médicos preparándola para lo peor, hoy Marina está aliviada de ver a su hijo en recuperación: "En este momento estamos en un momento de luz, de estar bien. Lo veo feliz, hace muchos años no lo veía así. Lo veo en paz".