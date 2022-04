Una joven médica residente de cirugía compartió este jueves desde de su cuenta de Twitter un descargo por una situación conflictiva que atravesó con sus superiores en una clínica privada, y su publicación se volvió viral en cuestión de horas.

Se trata de Florencia Barraza, quien con 27 años se desempeña en el rubro de la Salud y es una usuaria muy activa en sus redes sociales. En el día de ayer, la twittera expresó el desagradable momento que vivió en la institución para la cual trabajaba hasta hace pocas horas porque le habían prohibido que atendiera a un hombre que necesitaba su ayuda de manera urgente.

“Recién me tuve que pelear con la enfermera y la directora de clínica”, comenzó con su explicación la joven médica, y siguió: “No me dejaban suturar a un hombre que se cortó el pie con una amoladora porque no lo podía pagar”, indicó, indignada. Sin embargo, la residente de cirugía aclaró que a pesar de la directiva, puso por encima el juramento hipocrático y sus principios, suturó al hombre, y renunció.

“Prefiero siempre al estado antes que al vil empresariado. ¡AGUANTE LA SALUD PUBLICA!” (Sic), concluyó Barraza. Por su accionar y su descargo, la publicación cosechó más de 60.000 “me gusta” y generó decenas de miles de reacciones de personas que la felicitaron por su coraje y sus valores.

Cuando le dije a la directora que mi deber como médica era la asistencia sin importar los medios económicos que tenga el paciente me dijo "no, en los privados las cosas no funcionan asi".

En los privados no se hace medicina, se hacen negocios y los productos son seres humanos. — Flor♦️ (@FlorBarraza17) April 14, 2022

Cabe señalar que no es el primer tweet de la médica que genera grandes repercusiones en la red social del pajarito. El 28 de noviembre de 2018, fecha en la que se recibió de la universidad, Barraza compartió una publicación con una foto del festejo donde se la veía levantar un cartel que decía: “¡Ahora puedo recetarles a las pibas misoprostol! Porque soy mujer, MÉDICA y feminista”. Este posteo había reunido más de 87.000 “me gusta” y muchísimas ovaciones por parte de las mujeres y jóvenes que defienden los derechos reproductivos y sexuales de las personas.