Tras la goleada 3-0 sobre Jamaica en un partido amistoso preparatorio para el Mundial de Qatar, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio "Chiqui" Tapia, confirmó que Lionel Scaloni continuará al frente de la Selección Argentina hasta el Mundial de 2026.

La confirmación llegó luego del triunfo en Estados Unidos del conjunto liderado por Lionel Messi, quien facturó por duplicado, y en un ambiente donde circulaban varios rumores, que indicaban que la relación entre el presidente de AFA y el entrenador del seleccionado mayor no pasaba por su mejor momento.

Sin embargo, Tapia despejó cualquier duda al respecto y confirmó que el proceso del cuerpo técnico que conduce Lionel Scaloni, integrado por Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Fabián Ayala, dirigirá al equipo argentino rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Me enorgullece contarles que hemos arreglado la continuidad de Lionel Scaloni como DT de Argentina hasta el mundial de 2026. Seguimos apostando al proyecto integral de selecciones. Hay Scaloneta para rato!! pic.twitter.com/64Cvg6EmSN — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) September 28, 2022

"Me enorgullece contarles que hemos arreglado la continuidad de Lionel Scaloni como DT de Argentina hasta el mundial de 2026. Seguimos apostando al proyecto integral de selecciones. Hay Scaloneta para rato", confirmó el propio Tapia en su cuenta personal de Twitter sobre la medianoche argentina.

El propio Scaloni había adelantado en la conferencia de prensa post partido amistoso, que él y su equipo de trabajo tenían ganas de seguir y que por eso habían iniciado las conversaciones con "Chiqui" Tapia para extender su contrato, que finaliza tras el Mundial de Qatar 2022.

"Tengo ganas de seguir, ¿Quién no quiere hacerlo en la Selección Argentina? Con el presidente tengo la mejor relación, estuvimos reunidos hoy, está todo encaminado. Hay cosas para aceitar pero las ganas y la predisposición están, y más con un grupo que se brinda de esta manera", sostuvo el DT.

Y agregó: "Es básico y fundamental no depender tanto de los resultados, que creo que es lo que ha cambiado, sino no estaría acá y no estaríamos hablando de esta situación. Las cosas pueden salir mal pero no todo estar mal porque un resultado es adverso. Es importante que ese mensaje de haya captado. Soy agradecido al presidente y la gente que nos brindó el apoyo hasta el último día, va a estar con nosotros. Que sea lo que tenga que ser en el Mundial, pero vamos a dejar hasta la última gota de sudor".

Por último, Lionel Scaloni se transformó en el primer DT de la Era Messi en lograr completar el ciclo mundialista, asumió en 2018 (después de Jorge Sampaoli) y se clasificó al Mundial de Qatar 2022. Los anteriores entrenadores que habían completado todo un ciclo mundialista en el seleccionado argentino fueron Carlos Bilardo, en dos ocasiones, y Marcelo Bielsa.