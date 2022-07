Gran Hermano regresa en este 2022 con una nueva edición que ya es tendencia en las diferentes redes sociales. Este año la modalidad para postularse fue distinta a la de los anteriores.

Cientos de videos de audición comenzaron a volverse virales, sea por los dichos de los participantes o el sueño que quieren cumplir con el premio si es que llegan a ser ganadores de este.

Una joven sexópata, un policía que fue suspendido, un actor porno, una malcriada de la Matanza, una "MiliPili", un "Tincho" y un joven que se autodefinió como “el influencer del verano”, son algunos de los tantos castings que recorrieron las redes sociales haciendo divertir a los usuarios que esperan con ansias esta nueva temporada.

A los que ya se viralizaron, se sumó el casting de Macarena Herrera, la ex novia de Alex Caniggia, que actualmente tiene 26 años y está estudiando derecho. Al comienzo de su audición, la joven comenzó diciendo: “Me encantaría entrar a la casa de Gran Hermano porque siento que tengo mucho potencial y que sé jugar”.

“Soy muy transparente y creo que eso es lo que gana cualquier cosa en la vida. Básicamente, una actitud de transparencia e ir siempre para adelante gana cualquier adversidad”, agregó y luego destacó su pasada relación con el famoso: “Además, soy la exnovia de una persona muy reconocida en la fama de argentina, Alex Caniggia”.

“Eso tal vez es atrayente porque podría revelar algunas intimidades y cosas que sé, en el caso de que me convenga en el juego, claro”, advirtió Macarena que se despidió enviando “un besito” y haciendo el gesto del saludo a cámara.

Más detalles de Macarena Herrera y su relación con Caniggia

La joven fue pareja del ex baterista de Rombai y Dame 5, Tomás Narbondo, y es hija del ex número dos de la barra de Estudiantes, Rubén Tucumano Herrera, quien fue detenido por la causa del ex juez César Melazo.

La ex pareja hizo pública su relación en marzo de 2018 y en octubre 2020 decidió comunicar la separación a través de sus redes sociales. “Me hace bien haber cortado tan bien, pero me hace verg... saber que va a sufrir por mi culpa”, escribió en su cuenta Twitter.

“¿Cortaron?”, profundizó una seguidora. Y ella lo terminó de confirmar. “Sí, pero es lo mejor para ambos”, aclaró. Pero en ese momento, aclaró que seguirían en contacto, ya que compartirían la tenencia de su mascota: “Vamos a compartir la tenencia de Louis. De lunes a viernes conmigo, y de viernes a lunes con Barney”, detalló la joven.

Por su parte, Alex siguió con su vida y actualmente forma parte del reality "El Hotel de los Famosos" donde comparte el día a día con Melody Luz, quien es su pareja y compañera del show.

El casting de Macarena Herrera para entrar a Gran Hermano