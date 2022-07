Miguelina Fredes Sarasola es la maestra “hot” que desató una fuerte polémica con las madres de una escuela porque le vendió contenido erótico a uno de los papás. En diálogo con CrónicaHD, la joven detalló la enorme cifra que ganó desde que empezó a ofrecer sus fotos hace pocos días. También explicó por qué sueña con entrar a la casa de Gran Hermano.

“Eso terminó de desatar el enojo”, apuntó la docente oriunda de Entre Ríos y que vive actualmente en la localidad bonaerense de Campana. “El papá compra una de las fotos y parece que lo pasó en el grupo con otros hombres y lo descubre la mujer”, relató sobre el escándalo que sacudió a la Escuela Normal 30.

La muchacha, de 28 años, contó que vende contenido erótico por una plataforma para adultos Onlyfans y aseguró que empezó a trabajar de eso hace dos semanas.

“En 48 horas junté 75 mil pesos”, reveló para la sorpresa de todos en el piso de CrónicaHD. Y en esa línea comparó la diferencia con su sueldo de docente: “En el colegio cobraba 55.000”.

Miguelina, la maestra “hot” que sueña con ser parte de Gran Hermano (TikTok/@miguelinafredes).

Ante la consulta sobre si todavía comercializa sus imágenes, la rubia mencionó: “Sí, seguí, me sorprendió un poco al principio y dije ‘sigamos’”. “Hay que pagar el alquiler”, agregó Miguelina antes de dar a conocer otra enorme cifra que logró tras el escándalo en la escuela: “En estos tres días de la polémica hice 140 mil”.

Por otra parte, Miguelina también apuntó que el padre del colegio de Campana que le compró las fotos hot está casado. “Encima de comprar, él lo pasa en los grupos de sus amigos. Ahí es donde salió a la luz”, señaló la mujer, quien suma casi 14.000 seguidores en su cuenta de TikTok.

Maestra "hot” que sueña con entrar a Gran Hermano (TikTok/@miguelinafredes).

Luego contó que hubo otros padres que le decían piropos, aunque aclaró que ella no les contestaba.

“Soy consciente de que hay que hacerse a un lado de estar frente al grado con niños”, aclaró respecto a su futuro en la docencia.

“Es hermoso dar clases, pero es agotador. Necesitamos tres cargos para más o menos vivir. Hay maestras que trabajar mañana, tarde y noche para poder subsistir”, describió la joven, que tiene dos hijos.

“Por ahí no era los que estaban acostumbradas a ver”, apuntó la maestra hot sobre un grupo de madres que pedía su renuncia a los directivos. “Fue feo como me atacaban”, señaló ante CrónicaHD.

En cuanto a ese episodio, la joven rememoró: “Cuando vuelvo de la licencia, la directora me llamó para decirme que no me querían las mamás”. “Todavía no vendía contenido”, aseguró y mencionó que su forma de ser y su vestuario generaron malestar en las madres.

Finalmente, Miguelina se refirió a su postulación para entrar a la nueva edición de Gran Hermano: “Me encanta la actuación, desde muy chiquita estudio, es una pasión”. “Me gustaría entrar al reality, ojalá se dé”, completó.

En su cuenta de TikTok publicó el video de casting y se definió: “Soy maestra de primaria, pero debido a que está un poco jodido el tema teniendo una personalidad que no condice con lo que la sociedad cree que debe ser un maestro, estoy buscando otro camino”.