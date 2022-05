Maju Lozano se sumó a Romina Gaetani y reveló un “violento” episodio que vivió junto a Facundo Arana. La conductora realizó las declaraciones en su programa A La Tarde y describió lo sucedido en el 2014, cuando él fue de invitado a su programa de radio.

En aquella oportunidad, el actor fue a presentar su nuevo álbum de música, “Salir a Tocar”, el ciclo que Lozano encabezaba junto a Lalo Mir en La 100. Para su sorpresa, todo sucedió antes de salir al aire. "Antes de empezar la nota me empieza a murmurar y con un papel que él sacó de un bolso me empieza a hablar de algo que yo no entendía", comenzó.

Vale recordar que el ex “Buenos Vecinos” se refería a unas antiguas declaraciones de Lozano que datan del 2010, cuando Isabel Macedo contó su separación de Arana. En ese contexto, la conductora arrojó la siguiente frase: "¡Era necesario tener tantos hijos, no te alcanzaba con un perro labrador!".

“Yo la pasé mal. No tuve un respaldo. Nadie lo paró. Todo el mundo se sorprendió. Fue muy agresivo de golpe", recordó Maju Lozano, sobre un episodio que vivió con Facundo Arana.

De vuelta al 2014, Maju aseguró que "él estaba muy nervioso. Me estaba esperando. Me decía 'te cagaste en mi familia'. Yo no entendía. Golpeaba mucho un papel. Y cuando lo agarro era la fotocopia de la tapa de la revista Gente en la que estaba con su familia".

A su vez, cuando se percató a lo que se refería Arana, señaló que "habían pasado cinco años, yo no me acordaba de qué habíamos hablado”.

“Él se empieza a poner de un modo enloquecedor. Se para y me sigue gritando. Hubo tanta violencia que yo lo que atino es a pararme y protegerme, me voy del otro lado de la mesa", sumó Lozano y precisó que todo sucedió en presencia de Lalo Mir y de todos sus compañeros de radio.

En cuanto a este último, sentenció que "nadie reaccionó. No fue una boludez. Fue violento físicamente".

Además, Lozano reveló que ninguno de sus compañeros de radio reaccionó ante este episodio.

¿Cómo reaccionó Lozano? "Yo le dije 'si tenías tantas cosas para decirme, por qué no me llamaste, por qué te aguantaste cinco años'. Él claramente no me consideraba un par", contó.

“Yo la pasé mal. No tuve un respaldo. Nadie lo paró. Todo el mundo se sorprendió. Fue muy agresivo de golpe. Él había preparado lo que venía a hacer, venía con una fotocopia de la revista Gente. Yo le dije 'vos venís a mi trabajo, a mí lugar, a agredirme de esta manera’", manifestó.

Finalmente, reveló que "Me dijo 'si fueras hombre te cagaría a trompadas'. Yo temblaba como una hoja" y que todo culminó de una extraña forma. "Levantaron la nota y se fueron, siendo yo la culpable de que Facundo se haya ido. La loca era yo. Esa fue la lectura", finalizó Lozano.