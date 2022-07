Leo García hizo un vivo de Instagram donde no solo le resto valor al trabajo que hacen las nuevas camadas de artistas populares, sino que además apuntó violentamente contra las canciones y la vida personal de Tini Stoessel.

Ante las agresiones violentas y machistas del ex participante de “El Hotel de los Famosos”, María Becerra, también perteneciente a esta nueva generación de artistas, salió a defender a su colega.

“Si no tenés talento, si no tenés disciplina, eso no se mantiene. Tini es la mejor persona que he conocido en la industria. Buena, generosa, dando la oportunidad a otros artistas, es talentosísima, canta, baila, compone y es dedicada con su trabajo como nadie. El éxito que tiene lo tiene completamente merecido”, opinó sobre la cantante con quien grabó el hit “Miénteme”.

Y luego agregó: “La gran mayoría de nosotros somos muy dedicados, componemos nuestras canciones y yo con 22 años puedo componer un hit mundial. No voy a aceptar que alguien venga y lo desvalorice porque habla de despecho. Si a él, refiriéndose a Leo García, le molesta, que habla de despecho, que no la escuche”.

Por último, cerro diciendo: “Hay canciones que hablan de cosas tremendas y por ahí andan. (...) Nosotros tenemos la responsabilidad de que somos gente que influimos muchísimo en jóvenes y adolescentes”.

Los repudiables dichos de Leo García a Tini Stoessel

Leo García destrozó a Tini con sus violentos comentarios.

El hombre comenzó diciendo: “¿Qué te pasa Tini? ¿Qué te pasa con ese macho que salís? Que dejó una mujer ahí con un chico llorando, ¡qué vergüenza! Eso es lo que se habla de vos, ¡qué vergüenza!”.

Pero eso no fue todo, sino que además atacó a las personas que escuchan sus canciones. “Y a las tilingas esas que tenés de seguidoras, las tilingas, las tilingas. vamos... ¿Qué le pediste a papá que te compre el disco? Pu... Le pediste a tu papito que te compre el disco, wacha. No tenés plata para comprártelo vos, ¿te compraste la entrada porque te la compró tu mamá o tu papá? ¡Andate a la puta que te parió!”, exclamó.

Por último, para terminar con el video en el que se lo vio fuera de sí, García expresó su anhelo de una Argentina futura en la que no existirán más artistas vinculados al “consumismo” y a quienes culpó de que el país sea “aburrido”. Para cerra sugirió como solución “Nafta y fuego”. Como era de esperarse, Instagram le bloqueó la cuenta por tantas agresiones.