A dos días del trágico accidente que se cobró la vida de José Valencia (79), el jubilado que murió en la localidad bonaerense de Banfield, luego de ser despedido del auto en el que viajaba como acompañante tras el impacto de un colectivo de la línea 277, la viuda de la víctima habló con los medios para describir el duro momento que atraviesa.

Con el dolor a cuestas, la mujer dijo que "estoy mal, soy la mitad de lo que era, él era mi motor. Vamos a hacer esto, me hacía los mandados, atendía la casa, era mi compañero de vida con 44 años casados y pensaba que íbamos a llegar a los 90. Era un hombre bueno, entero, único hijo, no tenía familia, así que la familia se la dí yo, que tengo hermanas, hijas y nietos".

En relación a lo que pasó el miércoles por la tarde, la mujer sostuvo que "una vez por semana iba a jugar a las bochas y el hombre que lo llevaba vivía a 10 cuadras, entonces le dije andá y generalmente estaba a las 18 porque estaba solita. Pasó el tiempo, llamé a la casa de esta persona y no me contestaba, después llamó la policía a las 20.30 que lo fueran a buscar, y pensé que se había caído porque era una persona grande 79 años. La mandé a mi hija con mi yernoy cuando vino me contó lo sucedido, no lo puedo creer ni entender".

La viuda agregó que "tengo mil recuerdos y fotos porque a él le gustaba salir, estar con los nietos en el cumpleaños, cuando se los bautizó, reuniones. Le había prometido que a los 80 años le hacíamos una fiesta en casa y eso le gustaba porque era sociable. Como mi hija trabaja, ayudamos muchos en la crianza de estos chicos, y él fue más que un abuelop, una migo de los varones, porque no tuvo varones sí dos hijas, y fue un abuelo presente, muy pegados a ellos y ahora los nenes lloran al ver fotos, siento que me lo arracaron".

Angustiada por el momento que le toca vivir, la mujer finalizó diciendo que "no vi el video, si quisiera darle un último beso, porque fue un gran hombre, cumplidor, trabajador, compañero y estuvimos muy pegados sobre todo en este último tiempo".

¿Cómo fue el accidente?

Fuentes policiales indicaron que el siniestro se registró a las 17 del miércoles pasado en el cruce de las calles Carlos María de Alvear y Pedro Uriarte, en el que limitan las localidades de Banfield y Remedios de Escalada.

El episodio ocurrió cuando un colectivo de la línea 277 impactó contra un Volkswagen Gol (en el cual viajaban dos adultos mayores).

A raíz del brutal impacto, un hombre de 79 años que iba como acompañante en el asiento trasero, salió despedido del auto, que por un momento le pasó por encima, y murió en el lugar. Todo esto se pudo armar a partir de la declaración de testigos y por lo registrado por las cámaras de seguridad.

En tanto, el hombre que manejaba el pequeño rodado, de unos 80 años, fue trasladado al Hospital Gandulfo en una ambulacia y se encuentra en grave estado.

Luego del accidente, que fue captado por cámaras de seguridad del lugar, las autoridades que intervinieron le realizaron la prueba de alcoholemia al chofer del colectivo involucrado en el accidente.

Accidente en Banfield: borracho y detenido

La sorpresa fue grande cuando el resultado dio 1,47 y este momento quedó registrado en un video difundido en redes sociales por un periodista local.

Desde la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nª 10 de Lomas de Zamora ordenaron detener al conductor, quien fue trasladado a la Comisaría 2ª de Banfield y se le inició una causa por "homicidio culposo agravado".