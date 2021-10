Este miércoles Matías Martin cumplió 51 años y lo celebró al aire, contando un secreto que mantuvo durante cuatro años: tuvo cáncer. El periodista quien dejó Basta de Todo para arrancar con Todo Pasa (en FM Urbana Play), reveló que transitó por momentos muy complicados pero que siempre prefirió mantenerse en silencio.

“Tuve un cáncer, tuve depresión, tuve ataques de pánico y la pasé horrible. Y por eso hoy estoy tan contento de estar bien”, confesó impactando a todos ya que hasta ese instante todo se había mantenido dentro del círculo íntimo.

“La verdad que en los últimos cuatro años, si bien fueron virtuosos, lindos y tuvieron un montón de cosas, pasé momentos muy feos, muy duros, que nunca quise contar. Yo preferí reconstruirme en silencio y estar en este momento de plenitud, de amor total con mis hijos y de mucha confianza para encarar este programa”, explicó en su espacio de radio.

Matías Martin habló sobre la cultura de la victimización

Pese a haber estado luchando contra esta enfermedad tanto tiempo, nunca lo dio a conocer. “La verdad es que yo nunca elegí victimizarme. Me parece que hoy la víctima tiene la empatía inmediata del mundo completo. Pero bueno, los que siempre elegimos tratar de exigirnos para mejorar, para aprender o para tratar de entender un poco lo que nos pasa, también pasamos momentos malos”, añadió.

.

“No me gusta ponerme en ese lugar de víctima. A otros les funciona, les sale y tienen el cariño de todos instantáneamente. Porque hoy la víctima es el nuevo rockstar”.

Matías Martin y su relación con Clemente Cancela

A comienzos de año el periodista sorprendió a sus seguidores con la decisión de unirse junto a Clemente Cancela en un nuevo programa de radio: Todo Pasa. Es que hasta donde el público conocía, ellos estaban distanciados.

“La verdad, Clemen, este encuentro fue raro, inesperado en algún punto. Y en otro lugar, tiene una cosa previsible y decís ‘y sí, si siempre hubo sintonía, si siempre estuvimos conectados, ¿por qué no?’. Pero no esperaba que me vaya tan bien. Y a la vez, no quiero elogiar de más... ¿Viste la del enamorado, que arranca y decís ‘tranquilo’?”, le confesó a su compañero.

“Está pasando algo que me encanta y que veo un futuro inmediato. Nunca se sabe cuánto duran las cosas pero acá hay algo que me gusta mucho y que disfruto y que la gente lo ve”, sentenció.