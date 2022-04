SIAMO FUORI 03-04-2022 23:35 Mauricio Macri quedó eliminado del Mundial de Bridge: no se presentó a jugar por un peculiar motivo

El ex presidente y Argentina quedaron afuera de la etapa de "knock out" y no competirán por el título. Recordemos que el campeonato se desarrolla en Parma (Italia) y culmina el próximo 9 de abril.