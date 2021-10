En los últimos días la figura de la cubana Mavys Alvarez se transformó en la más buscada por todos, ya que tras ser pareja de Diego Maradona, mientras éste estaba viviendo en aquel país, algunos detalles reveladores fueron confiados por la hoy mujer de 37 años, que ese entonces era uan menor de edad.

En este marco, la mujer (que vive en Estados Unidos) detalló incluso uno de los episodios de violencia que vivió, y en declaraciones a la señal América Tevé, del canal 41 de Miami, para el programa A Fondo, Álvarez dijo que una vez: “Diego me subió de los pelos por una escalera”.

Alvarez agregó que “muchas veces Diego me golpeó. En el comodoro una vez me sacó a empujones hacia adentro de un auto y cuando íbamos a la casa me subió por toda la escalera por los pelos”.

Consultada porque nunca comentó estos episodios, la cubana resaltó que “no hice la denuncia porque... ¿Qué iba a decir? Primero, él no me hubiera dejado, ese día incluso yo quise irme, pero él no me dejó”.

“Y no creo que la Justicia hubiese actuado, Fidel lo hubiese ayudado, no hubiese permitido que algo así pasara. Yo estuve presente en una pelea que él tuvo en un bar y se lo llevaron a los dos presos, incluso me llevaron a mí porque yo estaba con él, cuando llegamos allá alguien tiene que haber hecho alguna llamada y terminaron regañando al policía por haber detenido a Maradona”, agregó con suma consternación.

En tanto, Alvarez resaltó una situación particular que pasó mientras vivía en la casa del astro futbolístico en la zona de La Pradera: "Una de las veces que me golpeó fue la vez que atendí el teléfono y era Claudia, la que era la esposa legal de Maradona, y yo le contesté la llamada porque él siempre me decía que no estaban juntos, que estaban separados, que se estaban divorciando, entonces le contesté y le dije que se lo pasaba y cuando le di el teléfono a Diego, él lo tiró contra el piso, me dio una bofetada, me empujó contra la cama... viví ese momento y mucho más”.

Mavys Alvarez denunció golpes durante la relación con Diego Maradona (Archivo).

En otro estracto de la entrevista, Mavys relató que “él no me dejaba ver a mi mamá. Una vez Maradona alquiló una casa para que yo estuviera y no podía salir de ahí. Si lo hacía, él se molestaba muchísimo. Yo ahí a veces ni siquiera tenía para comer y me asistía una vecina”.