A pocos días de cumplirse un mes de la muerte de Gustavo Martínez, quien se arrojó de un piso 21 de su departamento en el barrio porteño de Belgrano, continuaban las acusaciones cruzadas entre su familia y los parientes de su ex pareja Ricardo Fort.

En una nueva polémica, Pablo Martínez, sobrino de Gustavo, compartió presuntos chats de WhatsApp en los que su tío, que era tutor de Felipe y Marta Fort, hijos del empresario fallecido en 2013, le reveló que atravesaba severos problemas económicos.

"Si podés dame algo para comer porque acá no quiero, donde estoy", le habría indicado Gustavo a su sobrino, que le responde: "¿Necesitás plata?". "No tengo un peso y no lo digas por favor", puede leerse en los mensajes atribuidos a Martínez.

El chat que se filtró entre Gustavo Martínez y su sobrino.

Un furioso descargo de otro sobrino de Gustavo Martínez

Por su parte, Nicolás Pottery, otro de los sobrinos de Gustavo, publicó en sus redes sociales un furioso descargo en el que insistió con el pedido de justicia por el ex de Fort. "Si estaba tan enfermo como dicen, ¿por qué no le sacaron la tutela (de los chicos) y nos dieron aviso? ¿Por qué ocultaron su enfermedad? ¿A quién le convenía?", cuestionó.

.

"En el caso en que se supiera su condición, ¿perdería la tutela de los chicos? ¿Y si la perdía qué pasaba? ¿El entorno perdería el control al involucrarse un juez de menores? ¿Entonces?", continuó. Y Pottery cerró: "¿Les convenía tenerlo así? ¿Les convenía tener a una persona que no estaba en sus facultades para nada? ¿Quién se beneficiaba con mi tío así?".

La muerte de Gustavo Martínez

El personal trainer murió en la madrugada del pasado 16 de febrero tras caer de un piso 21 de su departamento, ubicado en Sucre al 1900, en el barrio porteño de Belgrano.

.

La autopsia al cuerpo y las pericias en el lugar determinaron que Martínez tomó la drástica decisión de suicidarse, a pocos días de que los hijos de su ex pareja cumplieran 18 años y le comunicaran su decisión de radicarse en Miami. Además, trascendió que había sido diagnosticado con un principio de Alzeheimer, lo que agravó su cuadro de depresión.