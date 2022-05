Belito, el influencer que logró llegar a más de 200 mil seguidores en Twitter, falleció en la madrugada de este viernes. La noticia fue confirmada por sus familiares a través de su cuenta de la red social del pajarito. Además de esa plataforma, este entrañable personaje de las redes era furor en Instagram y en TikTok, donde superaba los 1.8 millones de seguidores.

El amado creador de contenidos tenía 87 años y se lo vio por última vez, para sorpresa de todos, en la fiesta Bresh. Vestido como todo un cabalero -con saco, corbata y bastón- Rafael García, alias Belito, asistió a este evento, en el cual dedicó hermosas palabras a los presentes.

"Les mando un saludo muy especial en esta noche hermosa. Hermosa porque estoy con ustedes. Yo soy un joven también, pero de 87 años. Les deseo lo mejor del mundo, felicidades. Que dios los bendiga a todos", se despidió de su público, en la fiesta de los más jóvenes que tuvo lugar en GEBA.

Lucía, una de las nietas de este famoso influencer octogenario, fue quien lo incentivó salir en videos para TikTok en mayo de 2021. Ese video "épico" cautivó al público de toda Latinoamérica, en donde se lo ve pidiendo una "pizza napolitana con mucho ajo" y tentándose a cada rato mientras hablaba por teléfono.

"Me empezaron a grabar a modo de broma, porque a mi nieta le encanta la pizza napolitana con mucho ajo, pero quería que yo la pida. Mientras, me hacía caras para que me ría y me grababa. Así empezó todo", había confesado el abuelo tiktoker a los medios.

El anuncio de la muerte de Belito en Twitter.

El video que hizo viral a Belito