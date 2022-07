La panelista Nazarena Vélez volvió a irrumpir en la escena mediática con una insólita anécdota de su pasado: compartió una noche con Luis Miguel, en el hotel donde él se hospedaba. “Sabía que estaba quedando como un gato, pero no me interesaba”, remarcó y sorprendió a todos los presentes. ¿Cómo fue el encuentro?

Este jueves, en Los ángeles de la mañana (LAM), la ex vedette contó una sorprendente secuencia que vivió en su juventud, a mediados de los años 90. Todo inició cuando El Sol de México apareció en la mesa de debate y Nazarena Vélez aprovechó para revelar su encuentro.

“Yo también estuve con él… Y me chapó”, confesó, luego de que la invitada Carolina Molinari recordará la vez que compartió una cena con el cantante. “Me dio un beso acá, en la parte de abajo”, agregó la panelista, señalando la comisura de la boca.

En ese entonces, ella tenía 22 años y estaba en pareja con Hernán Caire. En seguida, Ángel de Brito disparó: “¿Fuiste tipo gato al Sheraton?”. “Yo re fui a su habitación y sabía que estaba quedando como un gato, lo sabía. Pero no me interesaba, porque solo lo quería conocer”, respondió Velez.





¿Cómo fue el encuentro entre Nazarena Vélez y Luis Miguel?

Ante la sorpresa de todos los presentes, la ex vedette explicó cómo se dio este encuentro íntimo. Fue una productora amiga de ella la que la llevó al Sheraton, reconocido hotel de Buenos Aires donde se hospedaba Luis Miguel.

Nazarena contó que no tenía intenciones de tener relaciones sexuales con él, porque estaba en pareja, pero no fue así para las otras 10 chicas que se encontraban esa noche. “Las chicas se empezaron a reír. La pasé mal, no fue muy agradable, porque las chicas estaban como compitiendo. Y lo último que yo quería era garch** con él. Yo lo quería conocer, no me interesaba eso”, confesó.

Aunque en seguida admitió que fue una “imbécil” por no haberse quedado esa noche. “El beso entre nosotros se dio cuando me estaba por ir. ‘¿No te querés quedar a dormir conmigo?’, me preguntó y yo no me quedé. Antes de irme, me dio un beso en la boca. Me fui y me arrepentí tanto...”, agregó.

Mientras que, sobre el trato del cantante mexicano con las chicas presentes, sostuvo que “fue super respetuoso y caballero”. "Es más, le dije: Me voy, vivo en Quilmes" y me puso el chofer. Besa hermoso, fue un chuponcito”, finalizó, riéndose.